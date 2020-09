Mansión de Elvis Presley en Graceland fue rayada con mensajes a favor del Black Lives Matter

Esta semana, mansión de Elvis Presley, ubicada en Graceland, amaneció con graffitis en apoyo al movimiento Black Lives Matter.

Fueron dos funcionarios de lugar quienes se percataron que en uno de los muros exteriores de la mansión, habían varias consignas escritas.

Los mensajes incluían homenajes a Breonna Taylor, mujer negra asesinada por la policía de Louisville en marzo, comentarios a favor del recorte de fondos policiales e insultos a Donald Trump.

Entrevistado por Billboard, un trabajador de Graceland, ahora convertido en un museo para los fanáticos de Elvis, rechazó referirse a la situación.

Crews are cleaning up after someone spray painted the walls of Graceland with messages like “Defund MPD” “Arrest Breonna Taylor’s murderers” and “BLM” and more. I’ll give you a live look on @FOX13Memphis midday. pic.twitter.com/iggrafPLb8

— Shelia O'Connor FOX13 (@SheliaOConnor) September 1, 2020