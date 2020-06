Melanie C, una Spice Girl en cuarentena: “Me siento muy agradecida por la tecnología en este momento”

En su casa en Londres, Melanie C, la recordada “Sporty Spice”, mantiene una activa agenda pese al confinamiento por el coronavirus. Transmisiones en sus redes sociales, apariciones en programas como el de James Corden y el lanzamiento de dos sencillos, “Who I Am” y “Blame It on Me”, han sido algunas de sus actividades.

“Me siento muy agradecida por la tecnología en este momento”, reconoció la británica en conversación con ADN, mientras alista su octavo disco que será “muy positivo. Quiero ser motivadora. Probablemente, necesitamos algo de eso ahora. Es un momento difícil, así que hay muchos temas bailables en él”.

La artista comenzó su carrera en solitario siendo aún parte de las Spice Girls. Fue en 1998 cuando grabó la canción “When You’re Gone” a dúo con el canadiense Bryan Adams. “Siempre me he sentido agradecida de Bryan porque me hizo sentir muy confiada de seguir y hacer discos solistas”, dijo.

Tras la disolución de la “girlband” más exitosa de la historia de la música, ha vuelto a reunirse con ellas en tres ocasiones para hacer presentaciones en vivo. Una de ellas fue solo por una noche, en 2012, con motivo de la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

“Nunca pensé que habría una oportunidad de actuar con las Spice Girls que pudiera superar a las Olimpiadas, pero los shows en los estadios del año pasado, fueron aún mejor. Fue increíble”, comentó la artista sobre la reunión de 2019 que tuvo escenarios como el Estadio de Wembley.

El contacto con Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B y Victoria Beckham continúa. “Siempre chateamos. Siempre hablamos de lo que queremos hacer y, de verdad, espero y ruego que hagamos más shows en el futuro”, contó.

A días del término de esa gira, la “Sporty Spice” emprendió un tour en solitario que la hizo debutar en Chile el 27 de junio de 2019 en la Discoteque Blondie. Dijo que “fue una visita relámpago y deseé que fuera más larga. Así que cuando la vida vuelva a la normalidad, espero regresar y conocer adecuadamente”.

Hincha del Liverpool, también tuvo palabras para las nuevas voces femeninas de la música. Sobre Dua Lipa y Billie Eilish comentó que “son artistas increíbles. Soy una gran admiradora de su música y sus voces”, lo mismo con Adele, “una gran fanática de las Spice Girls”.