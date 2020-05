Fanáticos de Bad Bunny están indignados porque quitaron “Safaera” de Spotify

“Y vendrán cosas peores, dice la biblia…” Así definen muchos usuarios de redes sociales este 2020, el cual ha sido bastante difícil para muchos debido a la crisis mundial por el Covid-19, las abejas asesinas y polillas gigantes en Estados Unidos o la supuesta caída de un meteorito.

Pese a todo lo complicado que ha traído este año, muchos jóvenes han pasado la cuarentena escuchando a Bad Bunny, quien con su disco YHLQMDLG y Las Que No Iban A Salir ha logrado que millones de personas bailen y se diviertan con sus canciones en su encierro.

Es por esta razón que los usuarios de redes sociales estallaron cuando se percataron que “Safaera”, una de las canciones más escuchadas de Bad Bunny este 2020, ya no se encuentra disponible en Spotify, pero sí en Apple Music.

Pese a que no se sabe el por qué de la decisión, los fanáticos del Conejo Malo están indignados con la situación, donde algunos aseguran que “ahora no podremos perrear este temazo cuando se termine la cuarentena”.

¿Cómo está que Spotify bajó Safaera?. No pueden jodernos más el 2020. pic.twitter.com/Dio7xDVQfL

Prueba Número 867 de que el mundo se va a acabar: Safaera no está disponible en Spotify pic.twitter.com/VOBVwm2EkN

“Mayo no puede ser peor” Mayo: *Quita safaera * pic.twitter.com/ZrtpFLoQYV

Intente poner “safaera” en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor pic.twitter.com/JV4NGs8jyp

