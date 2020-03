Kenny Rogers, leyenda de la música country, falleció a los 81 años

A través de un comunicado de su representante Keith Hagan, se informó que el músico Kenny Rogers falleció a los 81 años, “en paz por causas naturales rodeado de su familia en su casa de Sandy Springs, en Georgia”.

Además, se indicó que “su familia le despedirá en una ceremonia íntima que cumpla con las recomendaciones de la lucha contra el coronavirus”.

Rogers fue una referencia del country y su unión al pop, a través del disco The Gambler de 1978, donde se destacaba la canción que le daba nombre al álbum.

Con tres premios Grammy, grandes éxitos y giras, también tocó el bajo en el Bobby Doyle Three y estuvo en la formación de folk New Christy Minstrels y First Edition, la banda tras “Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)”, parte de la banda sonora de la película de los hermanos Coen, “El gran Lebowski”.