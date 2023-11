A 18 años sin el “Latino Heat”: fanáticos recuerdan nuevo aniversario del fallecimiento de Eddie Guerrero

Este 13 de noviembre se conmemora una de las fechas más tristes en la historia de la lucha libre, debido a que se cumplen 18 años de la muerte de Eddie Guerrero, considerado uno de los mejores luchadores en la historia.

A casi dos décadas de su deceso, la exsuperestrella de WWE sigue siendo recordada con cariño por parte de los fanáticos, como también de sus excompañeros en el ring.

Del infierno al cielo

El nombre de Eddie Guerrero se asocia a calidad, carisma, compromiso y perfección en el ring, aunque no siempre fue así.

Tras resaltar en las distintas marcas del circuito, Guerrero llegó a WWE (en ese entonces WWF) en el año 2000, formando el grupo The Radicalz junto a otros exponentes como Chris Benoit, Dean Malenko y Perry Saturn.

Sin embargo, y pese a sostener diversas historias en la compañía, el luchador fue despedido a finales de 2001 tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, trayendo a flote sus problemas de adicción, con los cuales ya había batallado años anteriores debido al consumo de analgésicos.

No obstante, y tras un fuerte trabajo para recuperar todo lo que había perdido (familia y empleo), el “Latino Heat” vuelve en 2002 a la empresa de Vince McMahon, donde se consolidó como uno de los rostros más queridos de la industria, logrando en 2004 coronarse como el campeón de WWE.

Muerte y duelo

El 13 de noviembre de 2005, Eddie Guerrero fue encontrado muerto por su sobrino, el también luchador Chavo Guerrero, a la edad de 38 años, al interior de su habitación durante una gira de WWE.

Tras la autopsia, los doctores confirmaron que el luchador perdió la vida por una ataque, quien ya sufría problemas cardóacos, lo cual fue ratificado por su esposa, Vickie Guerrero.

Su deceso golpeó duramente a los bastidores en la compañía, lo que incluso terminó con una tragedia peor, y que involucró a su mejor amigo, Chris Benoit, lo cual sigue siendo tema de conversación hoy en día.

A pesar de los años, el “Latino Heat” sigue siendo recordado por los fanáticos:

The tribute video that aired on WWE Raw for Eddie Guerrero in 2005. It was replaced on WWE Network by a different version with Johnny Cash. This version below only aired one time. pic.twitter.com/DG4WR1MSUq — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) November 13, 2023

today is the 18th year of the passing of one of my fav wrestlers of all time Eddie Guerrero, the matches he had are classics with @RealKurtAngle @reymysterio @JCLayfield @TheRock @mexwarrior @IAmJericho . and many more we always love you and we miss you pic.twitter.com/JnazggaJhr — Ty Marshall (@Ty_Marshall10) November 13, 2023

18 years ago we lost the great Eddie Guerrero. A true icon and gone way too soon. Class act. So honored to have met him in 1996. He could do it all. So charasmatic. R.I.P. Latino Heat. We all miss you. pic.twitter.com/tECjVAcqWX — #1RandyOrtonSource (@BaltOs1Fan) November 13, 2023

RIP Eddie Guerrero. Viva La Raza pic.twitter.com/OkOLbSzofj — The Monsta (@SteveMackDHS) November 13, 2023

A continuación te dejamos los cinco de los mejores momentos de Eddie Guerrero:

Cheat, lie, steal

Viva la raza

Campeón de WWE

Celebración de Guerrero como campeón