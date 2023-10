“No lo había contado hasta ahora…”: el día que Aldo Schiappacasse se negó a ser parte del gabinete de Michelle Bachelet

En medio de una nueva emisión de País ADN, el periodista y comentarista deportivo, Aldo Schiappacasse, compartió una fascinante historia de su vida en la que reveló haberse negado a aceptar el cargo de subsecretario del Deporte, ofrecido por la entonces presidenta Michelle Bachelet, en su primer mandato.

El relato del comunicador se remonta al verano de 2008, cuando se encontraba en Marbella junto a Catalina Depassier quien en ese momento era la subsecretaria, fecha en la que aún no se instauraba el Ministerio del Deporte de forma oficial en el país.

Durante su estancia, notaron a periodistas congregados afuera de la casa de la entonces autoridad. “Nosotros veíamos a los periodistas esperando afuera, porque había un escándalo. De repente, a la hora del almuerzo, llaman por teléfono y me dicen: le vamos a comunicar con la presidenta Bachelet”, relató el periodista.

“Que nadie se entere”

Si bien en un principio Aldo Schiappacasse pensó que este contacto era una “pitanza”, fue la misma mandataria quien los convocó a una reunión a La Moneda. “Yo le digo: presidenta, ningún problema, pero por favor, que nadie se entere”, apuntó el comunicador.

Llegado el día de la cita con la jefa de Estado, la llegada del periodista al Palacio de Gobierno no estuvo exento de problemas. “No tenía el carnet de conducir al día y no tenía los papeles del auto al día. Me para un carabinero, y le tuve que jurar que iba a encontrarme con la Presidenta de la República, si usted me deja detenido o me quita el auto, me mata. Así que me comprometí a renovarlos”.

“Llegué a Santiago, me recibe un oficial de carabinero a dos cuadras de La Moneda, y me conduce por pasajes interiores, por túneles interiores, rumbo a la oficina de Michel Bachelet. Era un almuerzo, Michel Bachelet y yo (…) Conversamos largamente con la presidenta. Yo le digo: presidenta, toda la plata, el deporte escolar, esas cosas y todo el cuento. Me paro, me despido muy afectuosamente de ella y vuelvo a mis vacaciones”, continuó el comentarista deportivo.

“Mi jefe iba a ser…”

Días después de la cita, Schiappacasse volvió a recibir un llamado telefónico mientras hacía la fila para renovar la licencia de conducir. “(Me dicen) le damos comunicación con la presidenta Bachelet (…) Este llamado era para ofertarme la Subsecretaría, mi jefe iba a ser (Francisco) Vidal. Finalmente, después de muchas vueltas, le tengo que decir: (no) gracias, presidenta. La presidenta está algo ofuscada, me dice: ok”

“(Esto) no lo he contado nunca”, sumo el conductor de País ADN, sin antes complementar, “ahí terminó la historia, no lo había contado hasta ahora”.

Respecto a sus razones para decir que no a la propuesta de la mandataria, Aldo expresó: “Ya había empezado la generación dorada, porque cuando tú eres un secretario o ministro y entras a la arena política, después te cuesta mucho volver a ser periodista en las condiciones que uno lo debe hacer.”