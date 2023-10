“Siempre apoyaré la liberación del pueblo palestino”: Ana Tijoux solidariza con Gaza ante su conflicto con Israel

“Hoy y siempre, ¡Palestina libre!“, fue lo primero que tuiteó Ana Tijoux tras saber de la contraofensiva israelí en Gaza como reacción al ataque de Hamás a Israel. La artista chilena, que en más de una ocasión ha solidarizado con la causa del pueblo palestino, no ocultó su apoyo a esta nación, en un conflicto que en 24 horas suma más de 700 israelíes fallecidos y más de 410 palestinos muertos.

Y tras recibir diferentes comentarios, algunos cuestionando su publicación anterior, la cantante chilena señaló: “‘Un pueblo sin esperanza es un pueblo muerto’. No soy Palestina, soy chilena nacida en Francia, y odio la violencia. La violencia la vivieron mis padres en dictadura. Cosas donde no hay registros, pero, pero que son parte de mi historia“.

Luego, agregó: “Todo pueblo ocupado, sea el pueblo Palestino y Mapuche siempre tendrán mi solidaridad. Aunque me insulten. Porque las convicciones van más allá de los medios de comunicación ‘tradicional’ y a pesar de saber que se me cerrarán puertas y trabajo. No puedo ir en contra de mis valores“.

Posteriormente, Ana Tijoux insistió en su solidaridad con la causa palestina. “Mi música desde que empecé cuando tenía 19 años cantaba contra torturadores y la impunidad de mi país. Sino es que jamás ha oído mi trabajo. Jamás podría negarlo, ya que sería negar quién soy. Siempre apoyaré a la liberación del pueblo Palestino“, afirmó.

“Nadie tiene que esconderse en su propia tierra”

Más adelante, volvió a publicar en X, y en esta ocasión escribió: “Creo profundamente que en este mundo nadie tiene que esconderse en su propia tierra. Las estrellas eran para todos, pero el cielo se llenó de bombas y quedamos bajo tierra“.

Es importante recordar, que desde que empezó su carrera musical, Ana Tijoux siempre ha solidarizado con Palestina. De hecho, junto a la artista palestina Shadia Mansour, es autora de la canción Somos sur, en la que se refiere a la situación que enfrenta este país.