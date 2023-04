“Usted trabaja con cantantes urbanos”: Tabita Gallardo, hermana de lanza internacional interpela a JC Rodríguez

Una controversial aparición en los medios tuvo Tabita Gallardo, la hermana de Moisés Gallardo, lanza internacional que murió en Roma. En conversación con Contigo en la mañana, justificó el funeral de alto riesgo que se hizo por su hermano en Pedro Aguirre Cerda y criticó el actuar de Carabineros.

“Por ejemplo aquí lo de Carabineros es un error. Si nosotros colaboramos con ellos. ¿Usted encuentra que es normal agredir a alguien de esa manera? Yo lo tomo como agresión. ¿Por qué el alcalde no vino? No vino el capitán a decir, ‘si acá hay fuegos artificiales, nosotros vamos a decir que el guanaco funcione’“, dijo Tabita al comienzo.

“Nosotros no sabíamos que iban a haber fuegos artificiales. Porque los chiquillos que estuvieron aquí todos los días, usted lo dijo, que había cantantes urbanos. Usted trabaja con los cantantes urbanos. Usted conoce más allá cómo son los cantantes urbanos”, añadió la hermana del lanza internacional, dirigiéndose a JC Rodríguez.

Y luego, Tabita Gallardo agregó: “Son cabros que vienen de una vulnerabilidad a veces. Pero no quieren hacer cosas aquí malas. Cantaron, y ahora que diga la gente ‘ay que vi a los cantantes urbanos’. Oigan, son las primeras que están con los teléfonos para que sus hijos se saquen fotos. Y después hablan cosas que no son“.

JC Rodríguez respondió

Ante esta interpelación de Tabita, la hermana de lanza internacional fallecido en Roma, Julio César Rodríguez inmediatamente le hizo frente. “Yo no sé qué tienen que ver los cantantes urbanos. No sé yo. Yo entrevisto a los cantantes urbanos, cuento sus historias y todo eso. No sé qué hicieron ahí, no tengo idea“, sostuvo.

Sin embargo, Tabita Gallardo insistió y prosiguió con su emplazamiento al conductor del matinal de Chilevisión. “Usted lo conoce. Si cuando hace el programa y se entregan los premios, los cantantes nunca han hablado mal de ti. Y yo los veo. Porque yo los conozco a algunos“, afirmó.

Y finalmente, la hermana del delincuente fallecido, explicó que “el carabinero dijo, ‘miren, ¿ustedes van a estar con los parlantes así? Yo dije ‘no’, se entraron a las 12, no, miento a las 11. Entramos el parlante y lo bajamos. Por respeto. Pero lamentablemente hay gente que no deja vivir a los demás. Y esto pasa en las poblaciones“.