La desconocida vez que el papa emérito Benedicto XVI visitó Chile

Durante la jornada de este sábado 31 de diciembre, se confirmó la muerte de Joseph Aloisius Ratzinger, el papa emérito Benedicto XVI.

En concreto, el Papa emérito falleció a eso de las nueve de la mañana producto de sus avanzados 95 años.

Visita de Benedicto XVI a Chile: época de dictadura militar

A lo largo de la historia, solo dos papas han visitado Chile. El primero fue Juan Pablo II en abril de 1987, donde inmortalizó su recordada frase “no tengáis miedo de mirarlo a él”, haciendo alusión a Cristo. La segunda sucedió en enero de 2018, cuando Francisco I estuvo en nuestro país con recorridos tanto por la capital como otras regiones.

¿Y cuándo vino Benedicto XVI? Lo cierto es que su llegada a suelo nacional ocurrió entre el 7 y 14 de julio de 1988, instancia en la que se desempeñaba como cardenal. En el momento, el entonces cardenal Ratzinger se codeó con comunidades cristianas pertenecientes a la capilla Jesús Sol Naciente de Santiago.

Según la Conferencia Episcopal de Chile, el recién fallecido Papa realizó diversas actividades en nuestro país, entre las que destacaron reuniones con representantes de ollas comunes, diálogos con obispos locales, visitas a comunidades y actos caritativos.

“No vengo solamente a enseñar, sino también para aprender y conocer los problemas que viven las conferencias episcopales“, señaló en su reunión con obispos locales.

Asimismo, el entonces cardenal bendijo e inauguró la sede de la Escuela de Formación Profesional y del Voluntariado de Cáritas-Chile. En dicha ceremonia, la cual contó con la asistencia de altas autoridades de la Iglesia, gobierno, cuerpo diplomático y otras personalidades, el Cardenal Ratzinger destacó la parábola del Buen Samaritano como ejemplo de amor hacia el que sufre.

“Ella nos enseña —dijo- que no son las grandes teorías las que salvan al mundo, sino más bien el coraje hacia los vecinos, la humildad de seguir la voz del corazón, que es la voz de Dios” según constató el sitio de la Conferencia Episcopal nacional.

Al concluir su visita, el Cardenal Joseph Ratzinger dejó en claro su respaldo a la Iglesia chilena, y realizó énfasis en la importancia de la reconciliación del país, el cual atravesaba la dictadura militar impuesta por Augusto Pinochet en 1973.

“He visto como están dispuestos los obispos a lograr la unión, no sólo entre ellos. Después de la visita que hiciera el Papa, están animados y se sienten principalmente empeñados en hacer todo lo posible por la reconciliación profunda de este país“.

Junto con la reflexión anterior, en su despedida de Chile recordó su encuentro con los pobladores. “Me ha impresionado el cariño y el afecto de la gente. Ayer he tenido la oportunidad de visitar la parroquia San Alberto, en un barrio muy pobre, y he visto un gran sentido religioso y un gran empeño en trabajar por el futuro social y humano de este país” afirmó.