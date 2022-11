“Me da mucha vergüenza”: La conmovedora carta de un padre que pide perdón por robo de su hija en Arica

Es un caso de esos que sorprenden y conmueven. Un padre decidió pedir perdón por el robo de su hija en Arica, a través de una emotiva carta.

Todo ocurrió en la ciudad de la eterna primavera, precisamente en el centro de salud y estética Yong, desde donde una joven sustrajo, en un descuido de la recepción, un notebook, un celular y dos cargadores.

Un hecho que fue registrado por las cámaras de vigilancia, registros que fueron viralizados en dos páginas de denuncias de Facebook y que hicieron que la familia de la mujer se diera cuenta, con pesar, que ella era la ladrona.

Una situación que, de inmediato, provocó que el papá de la fémina se sintiera tremendamente culpable, a tal punto que, agarró las cosas y decidió ir a devolverlas al mismo negocio.

La carta que sensibilizó a toda Arica

Así, el progenitor de la joven no solo entregó los equipos tecnológicos, sino que además ofreció a la dueña del lugar 200 mil pesos y le entregó dos cartas: una donde él pedía perdón por el actuar de su retoña y otra donde ella misma trataba de explicar el móvil de su robo.

“Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable, mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza”, dicen las sentidas líneas.

Y agrega que “no quiero que vaya a la cárcel. Yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”.

En tanto, el texto escrito por la mujer indicó que “la droga nos destruye. En un momento los pensamientos se nublan y la vida se apaga como un parpadeo. Qué irónico escribir estas letras con tanta tristeza y darte cuenta que el único resultado de eso es malo. Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta”.

Las misivas dejaron impactada a la dueña del local, que comentó a LUN que “se asustaron mucho cuando se dieron cuenta que el video se viralizó… aceptamos sus disculpas, porque a nosotros también nos gustaría que nos disculparan si cometemos un error”.

Un hecho que, sin duda, generó de todo en Arica, donde el caso se viralizó rápidamente y varios se mostraron conmovidos con las disculpas.