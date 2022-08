Esta mañana, la sub editora del medio independiente Fast Check Chile, Isidora Osorio, abordó las desinformaciones virales que han plagado últimamente las redes sociales, ad portas del proceso constitucional en el país.

En conversación para País ADN, la experta en fact checking explicó su labor para la comunidad: “El equipo está constantemente viendo redes sociales y los medios para ver si anda circulando alguna desinformación y se intenta verificar. El chequeo de datos y las verificaciones dependen del tema, con distintos expertos y fuentes”.

“Nosotros diferenciamos entre chequeos al discurso público, que es lo que dice cualquier autoridad, y el fact checking de redes sociales, que es cuando se viraliza algo”, agregó.

La experta indicó que “muchas de las cosas que verificamos comienzan con ‘sabía usted que‘, donde no se pone ninguna fuente o alguna una prueba y la gente lo viraliza sin saber la procedencia“.

“Hago el llamado a que vean bien desde dónde procede la información que leen, que observen la fuente, si es que no hay antecedentes que comprueben la información deben dudar“, puntualizó.

Casos de fake news

Isidora Osorio abordó el caso de una viralizada boleta donde señalaba al Ministerio del Interior por haber gastado cerca de medio millón de pesos en un tarro de café de grano. “Lo calificamos como engañoso, por que sí se pagó esa cantidad de dinero, pero no por uno, sino que fue por 56 unidades” dijo la experta y especificó que “es engañoso porque se utiliza un mensaje verdadero, en este caso la imagen de la compra, pero manipulan la información que en este caso era falsa”. Los datos fueron verificados en Mercado Público por el medio.

Sobre la posible recepción de esta información en el público Osorio enfatizó en que “como periodistas no nos compete, nosotros hablamos de hechos concretos. Las conclusiones son labor del lector, nosotros solo entregamos los hechos para entregarle la información certera”.

Por otro lado, se refirió a la información viral donde se afirmaba que el ex presidente Sebastián Piñera había renunciado a su renta vitalicia: “Es falso, en el sitio web del senado aparecen todos las pensiones vitalicias de los ex presidentes. Ahí aparece que en julio recibió su pensión de 5,9 millones de pesos líquidos aproximadamente, esto de acuerdo a la ley”.

La dificultad de verificar ad portas del plebiscito

La sub editora de Fast Check conversó sobre la dificultad y los obstáculos de chequear datos sobre temas que van en estrecha relación con la Nueva Constitución.

“Lo que pasa con la Nueva Constitución es que hay muchos temas a futuro, donde se habla de nuevas leyes y regulaciones, por lo tanto se escapa de nuestras manos. No podemos conocer el futuro“, explicó.

En esta línea, ejemplificó con la posibilidad de que los colegios particulares no se permitan con el nuevo texto fundamental: “Esto no es chequeable, no es un hecho concreto”.

De este modo, Isidora Osorio explicó que como medio se han comunicado con diversas fuentes, pero “hay distintas posturas tanto de expertos como de los mismos convencionales” y como no se especifica este aspecto en el texto definitivo, tienen esa incerteza.

“Cuando no hay un consenso claro y no hay un documento o algo con lo que se pueda afirmar un hecho, no se puede verificar”, enfatizó.