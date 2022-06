Comunicado público de ADN ante la salida de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor

En relación a los últimos acontecimientos derivados del programa del pasado jueves 23 de junio y que ya son de público conocimiento, Radio ADN desea comunicar:

1. Que, con fecha del martes 27 de junio, Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor han presentado sus renuncias voluntarias a Radio ADN.

2. Este medio de comunicación aceptó las renuncias de ambos comentaristas y agradece públicamente el aporte que hicieron a este programa y a esta área que ha sido líder indiscutida en audiencias deportivas desde hace ocho años.

3. Junto con este reconocimiento, quisiéramos manifestar nuestra más profunda autocrítica por lo que nos corresponde en el desafortunado episodio que se derivó a partir de la invitación extendida al señor Francis Cagigao, director deportivo de las selecciones nacionales.

4. Asumimos como un error de nuestra total responsabilidad, el hecho de que integrantes del panel, no estuviéramos al tanto de las condiciones acordadas con el señor Cagigao en cuanto a disponer de una cantidad de minutos para hacer sus descargos ante comentarios de Juan Cristóbal Guarello en éste y otros medios.

5. Esta lamentable descoordinación editorial generó un momento que no podemos validar como medio que defiende y estimula el libre intercambio de ideas y opiniones siempre en un ámbito de diálogo y respeto. Sí, debemos confirmar que todos los panelistas estábamos plenamente informados de que la entrevista se realizaría en la fecha señalada, al tiempo que reafirmamos la obligación que siempre tenemos de estar bien preparados ante cualquier entrevista.

6. Pese al error antes señalado, no podemos justificar la descortesía hacia ningún entrevistado y mucho menos si es un invitado que tiene la disposición de venir a nuestros estudios, entregar su versión de los hechos y responder preguntas.

7. Queremos ofrecer sinceras disculpas a nuestro público, que pudo haberse sentido ofendido por el tono agresivo que acompañó la entrevista. En ningún caso representa el estilo ni la línea editorial de ADN, sino todo lo contrario.

8. Creemos firmemente en que nuestros programas deben ser espacios de información, análisis, conversación y entretención en un marco de respeto por el que piensa distinto, y que bajo ningún punto de vista deben contribuir a tensionar aún más los ánimos de miles de chilenas y chilenos que ya bastante tienen lidiando con los problemas de su diario vivir.

9. Estos micrófonos siempre estarán a disposición del encuentro, el entendimiento y la discusión respetuosa e informada que nos merecemos como país con el estándar que hoy nos exige la ciudadanía.

10. Reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos a Juan Cristóbal Guarello por su aporte y desempeño en este programa. Él sabe que esta radio lo estima, lo aprecia y deseamos que siga siendo el destacado periodista que se brindó durante 14 años a esta casa radial.

11. También queremos dedicar palabras de agradecimiento a Luka Tudor, quien desde su experiencia ayudó a que este programa transitara de un panel integrado solo por periodistas a otro donde los ex futbolistas hoy tienen un espacio ganado que ustedes también valoran.

12. Fue un cambio desafiante y de los desafíos y de los errores se aprende. Estamos seguros de que sacaremos las lecciones adecuadas y esperamos que nos sigan acompañando.

13. Y ahora que la vida separa nuestros caminos, queremos confiar en que Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor puedan en algún momento sanar sus diferencias, aprender de sus errores -como es imperativo que nosotros también lo hagamos-, y ojalá así lo quieran los dioses del fútbol poder reencontrarse en un futuro no tan lejano como ese tenor fundador y ese tenor goleador que en este programa de Radio ADN nunca olvidaremos.