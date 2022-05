Durante la jornada de este sábado 21 de mayo se confirmó la muerte de Marco Cornez, exarquero de la Universidad Católica y la selección chilena.

La triste noticia se dio a conocer durante la mañana, constatando la partida del deportista de 63 años, quien luchaba contra un cáncer al estómago en fase IV, diagnosticado en octubre del año pasado.

Emblema de la UC y el fútbol chileno

El exfutbolista participó con la selección chilena en el mundial en España 1982 y jugó 22 partidos vistiendo la camiseta de la Roja, jugando además en seis ediciones de la Copa América entre 1983 y 1995.

En su carrera vistió las camisetas de Palestino, Linares, Magallanes, Universidad Católica, Antofagasta, Regional Atacama, Everton y Coquimbo Unido.

Cornez destacó por su habilidad deportiva así como también por sus tres títulos nacionales, uno en Palestino y dos con los “cruzados”, de quienes se transformó en ídolo.

En una entrevista realizada por La Tercera durante el mes de octubre, Marco agradeció el respaldo que recibió por parte de sus excolegas.

“Hay mucha gente involucrada, pero quiero resaltar a gente importante, que hizo el peso, el aporte, como René Valenzuela, un amigo de toda la vida, o el Arica Hurtado. Fuimos los líderes que llevamos a Católica a estos cambios lindos” explicó en aquella oportunidad.

“Quiero graficar en ellos el apoyo incondicional de estos planteles. Y también quiero resaltar el apoyo fundamental de la gente de Colo Colo. Con Lizardo Garrido, Raúl Ormeño, Roberto Rojas, Chupete Hormazábal, Fernando Astengo. Me han llamado. Me dicen que nosotros no somos rivales, sino amigos” añadió en octubre el exdeportista.

“Jugábamos partidos que eran a muerte, pero después aparece la amistad. Entonces, esas cosas son las importantes. También Bernabé Vargas, la gente de la U, Luis Marín, del Sifup. Hay mucha gente, entrenadores que me dan ese apoyo incondicional y fuerte. Los de la ANFA, como el Pollo Véliz, Clavito Godoy y Braulio Arenas y mi amigo Martín Hoces. Estoy rodeado por gente que me quiere. Me siento respaldado y lucho porque ellos me piden luchar. Estoy con una moral tremenda. Tengo para rato”, decía.