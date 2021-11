Comando de ME-O denunció agresión en local de votación

El integrante del comando de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), Ignacio Bustos, denunció que durante la llegada del candidato presidencial del PRO a su local de votación, un camarógrafo de CQC lo agredió con un golpe en la cabeza.

Según explicó a la prensa, “estaba guardando la distancia, porque estamos en pandemia, y el señor no entendió y me pegó con el cacho de la cámara. Sé perfectamente quién fue, fue el camarógrafo de CQC estaba al lado con el productor, Sebastián Eyzaguirre. Sé perfectamente quién fue”.

🗳️ #ADNLaGranDecisión | Comando de ME-O acusa agresión por parte de un camarógrafo: denunciarán el hecho ante Carabineros #Elecciones2021CL https://t.co/UTsYFcBGGJ pic.twitter.com/MxgpDTlNqe — Radio ADN (@adnradiochile) November 21, 2021

“Estamos en un día de la democracia, en un día donde la violencia es totalmente inaceptable y el camarógrafo de CQC me pegó con el cacho de la cámara”, insistió el integrante del comando de ME-O. “Sé que ustedes tienen ética y esto es absolutamente incomprensible”, agregó.

Dentro de sus explicaciones, precisó que “nosotros estábamos limitando la distancia, estamos en pandemia. Estaba cubriendo las espaldas del candidato y me pegó con el cacho de la cámara en la cabeza. Fue totalmente directo, me dijo: ‘No me dejas acercar y te voy a pegar con el cacho de la cámara'”.

Bustos indicó que en ese momento presentaría la denuncia ante Carabineros, quienes lo estaban esperando. Sin embargo, aseguró que “el camarógrafo no sé donde está, estaba con el productor Sebastián Eyzaguirre”.

¿Qué dijo Sebastián Eyzaguirre?

Por su lado, el productor Sebastián Eyzaguirre contó que “venía una barra brava y habían tipos pegando codazos. El camarógrafo comienza a ser golpeado y tiene una reacción natural. A lo mejor no es la mejor reacción, pero le estaban sacando la cresta. Fue una defensa del camarógrafo y tú podrás hacer el juicio de valor”, sostuvo.