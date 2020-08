Alcalde de Tirúa y desalojo de la municipalidad en toma: “Me enteré por los vecinos. Pasaron por encima de un alcalde que tiene las facultades”

“Fue una decisión irracional del Gobierno”. Así, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó su desacuerdo con la forma en que fueron desalojados los comuneros mapuches que se tomaron la municipalidad.

Según expresó en entrevista con Ciudadano ADN, los ocupantes entraron a plena luz del día y a rostro descubierto. Incluso, dentro del grupo había un cura jesuita y fue detenido también. “No comparto la decisión del Gobierno. Me enteré por los vecinos que están desalojando y ni siquiera me informaron. Es terrible estar frente a un Gobierno que no escucha”, insistió.

Para la autoridad comunal, que se siente “atropellada” por no haber sido avisado, esta es “una situación gravísima”, donde “se marca un antes y un después. Pasaron por encima de un alcalde que tiene las facultades. Con esto, se notifica que se va a pasar a llevar a cualquier alcalde que no esté de acuerdo con lo que ellos creen”.

El alcalde llamó a las autoridades del Gobierno a hacerse cargo de la entrega del inmueble. “Que venga quién tomó la decisión. Si fue el Intendente, que venga el Intendente a entregarme el edificio. No creo que un funcionario de Carabineros que cumplió una orden sea quien me lo tenga que entregar”.

Leer también Nacional Ministro de Justicia encabezará diálogo con voceros de comuneros mapuche en huelga de hambre Nacional Jesuitas llamaron “a detener la vulneración de derechos al Pueblo Mapuche” Nacional Werkén mapuche y toma de municipalidad de Tirúa: “No vamos a permitir que ninguno de nuestros hermanos fallezca. Vamos a seguir movilizándonos”

Hoy Tirúa está viviendo diversas manifestaciones de los vecinos, disconformes con la detención de los ocupantes de la toma, vecinos suyos. “Esto es lo que se logra con este tipo de actos irracionales, tomados desde la comodidad del poder”, sentenció Millabur.

A Millabur lo han llamado varios alcaldes “perplejos, porque se están enterando por la prensa que la facultad de pedir el desalojo de los inmuebles municipales, que es suya, está en entredicho”. Ese diálogo también ha estado presente con las autoridades. “Llamé al Intendente y me dijo que él tomó la decisión y asumía la responsabilidad. Pero eso es re fácil. Quería que un funcionario del Registro Civil me entregara la municipalidad y lo encontré casi infantil, él no tiene nada que ver con esto. Parece que estamos en el peor de los mundos, donde las autoridades no están existiendo”.

La autoridad comunal tampoco ha tenido comunicación con los detenidos. “Estamos viendo qué hacer con ellos”, aseguró Millabur. “Esta es una situación gravísima”, enfatizó, haciendo un llamado a que “prime la cordura, la racionalidad y antes de cualquier acción, lo vean a largo plazo. Las cosas que hacemos hoy día nos van a repercutir para bien o para mal. Tenemos que tener cohesión social, pero en ningún caso perder el horizonte”.