Destacado activista LGBT : Luis Larraín muere a los 42 años debido a agresivo cáncer

A los 42 años murió Luis Larraín, destacado activista LGBTIQ+ y fundador de Iguales, debido a un agresivo cáncer.

El ingeniero civil había comunicado en enero pasado su enfermedad, luego de realizarse varios chequeos médicos.

“Después de ocho noches de hospitalización y 14 días de exámenes, hoy por fin me confirmaron que mi derrame pleural se produjo por un linfoma primario de efusiones (PEL), un tipo muy poco frecuente y muy agresivo de linfoma no Hodgkin, es decir, un cáncer de sangre”, indicó en aquel momento.

La noticia fue confirmada por la familia y su círculo más cercano, según La Tercera, y rápidamente las redes se llenaron de condolencias.

Ha fallecido Luis Larrain Stieb, persona bellísima, excelente, brillante, campeón de los derechos de la diversidad sexual en Chile, fundador de @IgualesChile en 2011 y su presidente en 2013. Tenía 42 años.

Infinita tristeza. — Sebastián Gray (@sebastian_gray) November 18, 2023

Qué pena enorme. Un abrazo, donde sea que estés, y mis condolencias a ti familia y a quienes lamentan tu partida. Fuiste un enorme aporte a las luchas de tantos, #LuisLarraín. 💜 https://t.co/QPUZn5OHVB — Lucía López 💚 (@lucialopezchile) November 18, 2023

Luis Larraín y su diagnóstico

“Siempre pensé que en algún minuto iba a tener cáncer, así que de alguna forma me siento más preparado que una persona común y corriente… pensé que me iba a dar más viejo“, confesó Luis en febrero a CNN sobre su diagnóstico.

Y agregó que “si bien me da algo de pudor todo esto y probablemente muchos van a encontrar que es demasiado personal para compartirlo, en mis 18 años como enfermo crónico me he dado cuenta de que hay una enorme necesidad de visibilizar y normalizar las vidas cotidianas de los enfermos crónicos, y hay mucha gente que me ha escrito agradeciéndome por visibilizarlo. Por eso lo hago”.

Debido a esta misma determinación, el activista decidió compartir su lucha hasta el final. Y le pidió a su familia que, en el minuto de su deceso, publicaran un registro en su Instagram.

Un video donde Luis Larraín dijo adiós y señaló “gracias por estar pendiente de lo que me pasaba. Ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, la diversidad sexual o el ámbito que sea”.