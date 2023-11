Caso Valeria Vivanco: juicio termina con gritos entre familias involucradas

Este viernes se conoció el veredicto condenatorio en contra del funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Leonel Contreras por su responsabilidad en el homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco durante un procedimiento de la policía civil en junio de 2021. La condena se dará a conocer el próximo 29 de noviembre.

Es el término de un proceso de dos años, de “emociones encontradas”, como dijo Miguel Ángel, el hermano de Valeria, tras el juicio: “Hemos sufrido esto dos años y medio tratando de investigar una muerte que la PDI no investigó, sino que se dedicó a hacer todo lo contrario: a tapar, a hacer informes falsos, testimonios falsos”.

El juicio comenzó el 22 de septiembre pasado, escuchando a testigos, a peritos, viendo pruebas documentales y en un giro imprevisto, provocó “que dos personas fueran imputadas, que hoy son testigos: los sujetos que iban a ser fiscalizadas”, explicó el abogado de la familia Vivanco, Alfredo Morgado.

Luego, sobre lo que hizo Leonel, acotó: “Usó su arma en forma desproporcionada, irracional, injustificada, no en protección de la integridad física de su persona o compañeros. Valeria Vivanco, no habiendo dormido, estando en un trabajo intenso, y enfrentando este procedimiento policial al vehículo, ella no disparó porque actuó en forma absolutamente prudente, racional, conforme a derecho. Desde esa medida, planteamos que se rechazaran todas las circunstancias atenuantes por parte de la defensa”.

Las reflexiones de la familia

El fiscal Christian Toledo, jefe de la Fiscalía de Delitos Violentos Metropolitana Sur, aseguró estar tranquilo, él y la familia de la víctima, con el veredicto: “Esperamos que con este resultado, las familias que asistieron al juicio durante todas estas jornadas tengan la tranquilidad de que se ha hecho justicia en este caso, en relación al fallecimiento de su hija”. Lo anterior, pese a los gritos de lado y lado.

Se comprobó así que el proyectil que le provocó la muerte “provenía del arma fiscal del detective Leonel Contreras”: “Entiendo que la familia quedó tranquila, al menos, los padres, con los que yo hablé estos días”.

Leonel Contreras, por el delito de homicidio simple, arriesga entre 10 años y un día hasta 20 años de cárcel, pero por su irreprochable conducta anterior, podría llegar a 15 años.

Miguel Ángel, por su parte, su bien reconoció que el veredicto “fue un poco tranquilizante”, se preguntó: “¿15 años vale Valeria Vivanco? Es muy injusto. Si hubiesen estado los dos jóvenes que al principio, que decían que habían matado a Valeria, pedían 20, 40 años”.

“Como un funcionario policial cometió homicidio contra otro funcionario, como es mi hermana, entonces son solo 15 años. De esos, ya cumplió dos. Serán 13 años. Y con su intachable conducta anterior y la justicia garantista, es probable que pueda cumplir 10 años de cárcel efectiva. A los 33 años va a estar libre y es injusto, porque en la otra arista están todos libres y trabajando: el sumario administrativo de la institución y la causa de arista de obstrucción a la investigación no avanza y está estancada”, espetó.

Policía de Investigaciones

Morgado dio cuenta de esas otras aristas que se deben averiguar: “Es una investigación en curso, somos parte y pediremos numerosas diligencias, sobre todo en mérito de sustanciales antecedentes que surgieron de este propio juicio oral al que pudieron asistir los familiares de Valeria Vivanco. En la arista de obstrucción a la investigación (podría haber muchas personas involucradas)”.