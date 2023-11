“Sé de buena fuente…”: empresario Daniel Sauer dio a conocer hipótesis por filtración de audio

Una serie de diligencias investigativas se han realizado en las últimas horas luego de la filtración de un comprometedor audio del abogado Luis Hermosilla, durante una reunión con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos.

En este archivo se puede escuchar al jurista mencionando eventuales pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) a cambio de obtener información privilegiada y favores.

En ese sentido, el empresario Sauer, lider de las sociedades STF Capital y Factop, conversó con el medio La Segunda, donde entregó una serie de apreciaciones y adelantó las medidas que tomará por este caso.

Hipótesis por filtración

En diálogo con el mencionado medio, Daniel Sauer dio a conocer su hipótesis respecto a la filtración de este audio, señalando que este ya se encontraba circulando desde hace un tiempo.

“Sé, de buena fuente, que esta grabación estaba en las manos del abogado de un exsocio mío hace un tiempo“, afirmó.

“Lo sé por gente que me comentó que él mostró el audio a otras personas. Todos estos detalles los tendré que entregar a Fiscalía para su análisis e investigación”, agregó.

En esa línea, Sauer dijo que evalúa acciones legales para que la Justicia investigue la eventual venta ilegal del audio filtrado.

Por otro lado, detalló que en el allanamiento a su domicilio se incautaron computadores, iPad, celulares, documentos y una pistola debidamente inscrita.

No obstante, se mostró desconcertado respecto a las razones de la filtración del archivo. “No entiendo y no lo sé, es parte de la investigación, supongo. No tengo una explicación para algo así”, cerró.

En las últimas horas, la casa del empresario, junto con las oficinas de Luis Hermosilla, fueron allanadas por personal policial, mientras que la abogada Leonarda Villalobos declaró ante la Fiscalía.