Subsecretario Monsalve y alza de secuestros en Chile: “Tiene directa relación con el crimen organizado”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, y representantes de las policías, presentaron este lunes Equipo de Tarea Reacción Temprana de Homicidios en Contexto de Crimen Organizado (ECOH – Fiscalía), una iniciativa dedicada específicamente a indagar en los homicidios relacionados a grupos de crimen organizado.

El proyecto nace como respuesta al aumento de homicidios a nivel nacional, al uso de armas de fuego y a la alta presencia de imputados desconocidos. El objetivo de ECOH será obtener información ágil y precisa, fortaleciendo la persecución penal, sobre la base del trabajo de un quipo multidisciplinario (un fiscal, dos abogados asistentes, dos analistas -uno en terreno y otro levantando información desde una oficina- y personal de asistencia, testigos y víctimas, los que son contactados por psicólogos para el trabajo de contención y vinculación con el sitio del suceso.

Este equipo trabajará en turnos de 24 horas, los siete días de la semana, y cada integrante tendrá una formación especializada en crimen organizado y análisis de datos. Además, contempla la contratación de 250 nuevos profesionales.

Durante la presentación del proyecto, el subsecretario Monsalve resumió que en Chile había un alza sostenida de homicidios, pero esa línea fue revertida: según información de las instituciones relacionadas a esta clase de hechos, entre enero y noviembre de 2022 se contabilizaron 1.033 homicidios, mientras que en la misma fecha, pero de 2023, la cifra llegaba a 928, constatando una disminución del 10%. Más en detalle aun, desde la implementación del Plan Calles Sin Violencia, en abril pasado, los homicidios entre ese mes y noviembre bajaron de 690 a 564, en comparación entre el año anterior y el vigente. “Algo estamos haciendo que se está deteniendo la tendencia al alza de los homicidios”, destacó el subsecretario, no sin advertir que aún “es prematuro” llegar a una conclusión respecto a las cifras de 2023.

No obstante todo lo anterior, el subsecretario sentenció que, en particular, en el delito de secuestro, “tiene una tendencia al alza en el mundo y tiene directa relación con el crimen organizado”. Pero el mensaje que aspira a entregar a la sociedad civil es que “en Chile, en materia de homicidios y crimen organizado, no va a haber impunidad, porque tenemos instituciones capaces, que funcionan”.

Ministerio Público

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reflexionó sobre la nueva criminalidad: “Todos los que estamos involucrados en este proceso, muy probablemente vamos a tener que adaptar la forma en la que tradicionalmente trabajamos para no solo asegurar el éxito de las investigaciones y difundir a la comunidad, sino que proteger la vida de las víctimas, poner por delante la integridad de la persona secuestrada, su familia, y combatir la impunidad. Es un desafío para todos”.

Sobre el proyecto ECOH mismo, puso énfasis en que “estamos privilegiando la constitución de equipos especializados que estarán en las ciudades”, como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Los Ángeles, Talca.

“Tenemos la certeza que mientras más rápido intervenimos, tendremos mejores resultados”, cerró.