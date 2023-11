Senador Insulza y últimos casos de secuestros: “Tienen claramente el sello del crimen organizado”

Preocupación de manera transversal han generado los últimos casos de secuestros en Chile, hechos delictuales que no se solían ver con tanta frecuencia en el país, metiéndose en la agenda de seguridad.

A esta situación se suma un aumento en los hechos delictuales, que se enmarca en la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Sobre esto se refirió el senador del Partido Socialista y exministro del Interior, José Miguel Insulza, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “desde los 90 en adelante, el país atravesó pocos momentos complicados en materia de seguridad, teníamos una tasa de homicidios o robos inferior a los demás países”.

“La tasa de homicidio antes era de dos por cada cien mil habitantes, hoy día ya va en 6,7 por cada cien mil habitantes, lo cual significa que en la última década se ha triplicado la tasa de homicidio. Al mismo tiempo, la llegada del crimen organizado como fenómeno ha sido muy ostensible“, agregó.

En esa línea, el parlamentario dijo que “el tema de los secuestros es un asunto que entró a la agenda muy rápido, tal como antes entraron otros delitos, como las extorsiones”.

“Estos secuestros tienen claramente el sello del crimen organizado, no son un grupo de personas que se juntan para decir ‘secuestremos a alguien’. Esto requiere una organización, requiere locales, requiere vehículos, requiere lugares donde se va a esconder la gente, y eso realmente es algo nuevo“, prosiguió.

Sobre las medidas a tomar por el aumento de los secuestros, el senador PS sostuvo que “a esta altura, tener una especie de redada en contra de los extranjeros parece innecesario, pero yo estoy por completar el empadronamiento de todos los extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país”

“Esta receta mágica de que hay que expulsar a todos los que entraron ilegalmente al país, que son como quinientas mil personas, no hay ninguna capacidad de hacerlo“, afirmó.

Por otro lado, abordó la discusión de la Ley de Presupuesto en materia de seguridad, detallando que “estamos empezando, en materia de crimen organizado, a trabajar mejor. A mí me alentó mucho la discusión presupuestaria sobre la materia, porque prácticamente no hubo discusión, no hubo debate de qué es lo que había que hacer”.

“Están las leyes en materia de secuestros, la cual es tremendamente clara, puede endurecerse, tal vez, pero el tema fundamental aquí es nuestra capacidad de inteligencia, de información”, expresó.

Dichos de Tohá

El senador Insulza también comentó las críticas a la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de que revelara que se pagó un rescate por el empresario secuestrado en Rancagua.

“Mucha gente dice que no hay que hacerlo en ningún caso, y yo creo que eso favorece el delito, pero también hay que comprender a las familias de la gente secuestrada. No es un asunto fácil”, declaró.

“Lo importante es que se detecte bien cuál es la red, cuál es la trama. Si ya tuvieron la suerte de encontrar el otro día de detener sobre la marcha a dos o tres de los delincuentes, que sigan ese hilo de investigación”, aseguró.

En ello, el exministro de Estado expresó también que en estos temas hay que detectar “cuáles son sus gentes, sus asociados en el país, y procesemos rápido a los que están a los que cometieron este delito, revisemos nuestras leyes en materia de procedimiento penal”.

“Uno no puede evitar que la familia pague, es completamente imposible, cómo se los impide a ellos, metiéndolos en una cárcel para asegurarse de que no lo hagan”, cuestionó.

Caso Convenios

Por otro lado, el senador tuvo palabras para el denominado Caso Convenios, donde abordó el rol que ha tenido el titular de Vivienda, Carlos Montes. “Yo entiendo que no aparece fundamentalmente porque este fue un tema que se conoció al interior del Gobierno, pero no al interior del Ministerio de Vivienda“, señaló.

“Los plazos en este caso, sin embargo, son relativamente obvios, o sea, si a mí me llegan a decir que está ocurriendo una cierta irregularidad, yo no salgo a informárselo a la prensa de inmediato, probablemente trato de averiguar si es cierto o no”, prosiguió.

Además, manifestó que en este caso “se pudo haber demorado un poquito, pero no creo que realmente eso sea lo fundamental”.

“Lo fundamental de lo que reveló el Contralor el otro día sobre la verificación es que había una especie de patrón de conducta que se repetía en varias regiones, lo cual quería decir un cierto grado de concertación previa”, dijo.

Asimismo, José Miguel Insulza indicó que el ministro Carlos Montes “no ha sido, hasta ahora, acusado de ninguna irregularidad en la conducción de sus funciones”.

Sobre la eventual responsabilidad política del ministro, el senador sostuvo que “ese es un tema que el presidente de la república y él (Montes) tendrán que resolver por cierto en su momento”.

“Pero creo que realmente a estas alturas es la receta más fácil, cortemos una cabeza y seguimos adelante con los mismos procedimientos de antes. Y ya no se trata de eso”, cerró.