Notaría de Lo Espejo: subsecretario de Justicia asegura que hermana de diputado PS era “la única persona elegible en la terna enviada por la Corte de Apelaciones”

El nombramiento de María Elena Leiva Carvajal, hermana del diputado Raúl Leiva (PS), como primera notaria de la comuna de Lo Espejo, fue el tema que se tomó el debate público durante el jueves. Aunque los notarios y sus atribuciones parecieran nunca salir de los cuestionamientos, al menos en los últimos años.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a lo ocurrido en ADN Hoy este viernes: antes que todo, aseguró que “Estamos reformando el sistema de notarios“:

“Se encuentra vigente el plazo para presentar indicaciones. (El proyecto) se encuentra en segundo trámite, en el Senado, y dentro de las indicaciones que presentará el Ejecutivo tiene que ver con, una, relativa al sistema de nombramiento, que actualmente el Ejecutivo tiene participación cuando lo nombra, pero no en la elaboración de las ternas. Hemos planteado que sea un sistema parecido al de la Alta Dirección Pública para que el nombramiento sea lo más transparente posible”.

Lo que se sabe de María Elena Leiva Carvajal es que se tituló como abogada en octubre de 2020, de la Universidad de Las Américas. Desde noviembre de 2020 ejerció como notaria interina en la Primera Notaría de San Miguel. Tres años de experiencia le bastaron para que la Corte de Apelaciones de San Miguel la pusiera séptima en el ranking de 10 candidatos para el cargo: en última instancia empató con Hernán Herrera Arados. Pero hubo una decisión de último minuto, según contó el subsecretario Gajardo.

El ejecutivo recibió terna de la Corte donde estaba su nombre; de las otras dos personas, una estaba en otra ciudad y otra desistió del concurso. “La única persona elegible en la terna enviada por la Corte de Apelaciones es la que se escogió. Por esas razones se da su nombramiento. Entendemos que las tres personas en la terna son elegibles; la Corte de Apelaciones hace el concurso, puntúan, ranquean, ven inhabilidades, incompatibilidades. Nosotros tenemos que nombrar a alguna persona establecida en la terna de la Corte de Apelaciones” en la notaría, explicó el subsecretario.

Y luego, añadió otro comportamiento recurrente, incluso geográfico de alguna forma: “En muchas de las localidades tenemos esos problemas: que las personas que nos envían de la terna, como son nombradas en otros lugares, como capitales regionales o provinciales, y lamentablemente mucha gente desiste de esas ternas. Es uno de los problemas que tenemos: nos quedamos sin posibilidad de elección en la terna que nos envían”.

Con todo, la reforma, acotó Gajardo, debería establecer “al principio reglas claras de inhabilidad, de incompatibilidad. Y hoy esas reglas no existen cuando la Corte hace el concurso, no necesariamente existe o las que hay no consideran que sea pariente de un parlamentario. Eventualmente, hay que incorporarlo en la reforma”.

Hasta el próximo jueves 9 de noviembre se pueden presentar indicaciones, que “serán importantes en materia de nombramiento”, aseguró la autoridad. En caso de no alcanzar a este año legislativo (febrero), no debería pasar del primer semestre de 2024.

Allanamientos en centros penitenciarios

El jueves 2 de agosto se llevó a cabo el 15° allanamiento simultáneo a 24 recintos penitenciarios en todo el país: se movilizaron a más de mil 400 funcionarios de la Unidad de Servicios Especializados de Gendarmería a nivel nacional, con un alcance de más de cuatro mil personas privadas de libertad. Se incautaron elementos prohibidos para la comisión de ilícitos al interior y al exterior de las cárceles, “muchas veces con estos elementos se pone en riesgo la vida de los internos, de los gendarmes y de la gente afuera”, explicó el subsecretario.

“Lamentablemente, al interior de los centros penitenciarios implica que ingresan o elaboran elementos prohibidos. Por lo mismo, hacemos los allanamientos periódicamente. Esta es una política desde junio del año pasado; se hacen al menos uno o dos al mes”, añadió luego, antes de detallar que son casi 55 mil personas privadas de libertad, por lo que estos “son operativos de gran envergadura, con una fuerza de gendarmería muy importante en el país y nos permiten mantener el control de los centros penitenciarios: nosotros podemos entrar a cualquier centro penitenciario, cosa que en muchos países de Latinoamérica no se puede hacer”.

Con todo, ha habido una disminución en la tenencia de celulares, pasando de 500 a 250 a nivel país en comparación con 2022. Las mismas operaciones han permitido generar investigaciones penales, sumado a los elementos disuasivos, como que los privados de libertad no puedan acceder a beneficios, ni disminuir su condenas u otros aspectos similares. Así las cosas, las indagatorias del clan Los Gallegos, una célula operativa del Tren de Aragua en Arica, ha tenido avances importantes “en parte, se ha logrado esclarecer por la investigación que hace Gendarmería de Chile (sobre los mismos móviles”, cerró el subsecretario.