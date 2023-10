Cómo es el Hotel The Singular Santiago Lastarria, que destaca entre los más lujosos del mundo: cuánto cuesta por noche y sus características

El sector de la hotelería en Chile ha recibido reconocimiento mundial durante las últimas semanas. Lo anterior se vio reflejado en el reciente ranking confeccionado por la revista de turismo Condé Nast Traveller (CN Traveller), donde hicieron un listado con los 20 mejores hoteles de Sudamérica. Allí, cuatro de ellos corresponden a recintos chilenos.

De acuerdo al listado, el primero en el ranking es el Faena Hotel de Buenos Aires, en Argentina. Por su parte, Chile se hizo presente en el ranking con: el Hotel W (2º), Hotel The Singular Santiago Lastarria (12º), Mandarín Oriental Santiago (14º) y el Hotel Magnolia (20º).

El Hotel The Singular Santiago Lastarria, en pleno centro de la capital, es uno de los recintos destacados tanto por su estilo, como también por su ubicación.

El Hotel Singular Santiago Lastarria

Ubicado en el corazón del Barrio Lastarria, en el centro de Santiago, el Hotel Singular Santiago Lastarria destaca por su particular estilo neoclásico que sobresale en medio del turístico barrio santiaguino.

El Hotel Singular Santiago Lastarria fue construido como tributo al entorno cultural e histórico del centro artístico y urbano de la ciudad. Su cercanía con el barrio y con la conectividad con el transporte público, como el Metro de Santiago, lo hacen especialmente cómodo para quienes lo visitan.

Dentro de las principales novedades del hotel, está que cuenta con servicios de restaurante, servicios de spa, gimnasio, un bar ubicado en una azotea de 2.500 m2 y su llamativo diseño neoclásico europeo decorado en su interior por el chileno Enrique Concha. Además, cuenta con diversos tipos de habitaciones que van desde los 25 a 80 m2.

Por otro lado, el recinto está rodeado de bares, restaurantes y galerías, que lo ubican como un lugar estratégico en el centro del turismo capitalino.

¿Cuánto cuesta por noche?

El Hotel Singular Santiago Lastarria cuenta con un total de 6 distintas habitaciones para albergar a los distintos visitantes que se hospeden en las inmediaciones del recinto.

En concreto, las habitaciones que hay son: Lastarria Room, The Classic Room, The Singular Twing, The Singular Twin Balcony, The Singular Suite y The Singular King Room.

De acuerdo a la plataforma del hotel, los valores de hospedaje por noche parten en los US$327 dólares en la habitación “The Lastarria Room”, lo que es equivalente a $307.465 pesos chilenos. En tanto, la Classic Room por noche cuesta un total de US$352 dólares, equivalente a $330.971 pesos chilenos.