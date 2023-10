Desconocidos roban en al menos siete departamentos desalojados por socavón en Viña del Mar

Durante la noche del lunes, trabajadores del edificio Miramar, desalojado por la amenaza de un socavón en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, dieron cuenta del robo de al menos siete departamentos.

Según trascendió, fueron técnicos encargados de la mantención de los ascensores del edificio quienes dieron aviso de la situación a los administradores, tras percatarse que había puertas con las chapas forzadas.

En concreto, los antisociales habrían entrado a los departamentos 810, 705, 706, 708, 609, 610 y 510.

A los dueños de los departamentos se les pidió que llegaran la mañana de este martes, a eso de las 08:00 horas, a revisar sus enseres y pertenencias.

Poco después de las 09:00 horas, la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Valparaíso llegó al inmueble, a fin de llevar a cabo las primeras diligencias.

Manuel Ludueña, abogado representante de los dueños de los departamentos robados, contó al programa Tu Día, de Canal 13: “(Es) muy desagradable la noticia. Nos enteramos ayer por casualidad”.

“Estamos sin ascensores, sin servicio de luz eléctrica ni agua, entonces estamos con generador (…) En ese contexto vimos que había una puerta violentada y un ventanal (…) No tenemos nada funcionando. Necesitamos gente para restablecer la energía eléctrica. No hay cámaras. Forzaron una puerta de acceso y un ventanal. No sabemos cuándo ni a qué hora fue, si fue el fin de semana. Aquí el problema es que no se ha cumplido con la seguridad prometida”, precisó.

Por lo pronto, habría fallado la seguridad policial que, según han comprometido las autoridades, habrían sido punto fijo en el perímetro de los edificios desalojados por el socavón. Existen hipótesis preliminares: los responsables del delito habrían entrado por las dunas, por avenida Borgoño.

Comunicado

Ignacio Lagos, administrador del edificio Miramar Reñaca, firmó un comunicado en el que se reconocía el robo y que “la administración puso en conocimiento del hecho a la Delegación Presidencial y la Fiscal de turno dispuso que la PDI efectuara las investigaciones de rigor”.

“También queremos informar que posiblemente, los peritajes puedan alterar el programa de mudanzas coordinados para mañana (martes), pero eso en definitiva dependerá de las diligencias dispuestas por la fiscal a cargo”, cerró.