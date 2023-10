Presidente Boric responde a manifestantes por paro nacional de salud: “Lo que están pidiendo cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?”

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la región de Coquimbo, donde hizo anuncios para hacer frente a la crisis hídrica que afecta a la zona, como la creación de una planta desaladora.

En ese contexto, un grupo de trabajadores de la salud se manifestó en el lugar, en el marco del paro nacional que sostiene la Fenats por la desvinculación de más de 6.000 funcionarios tras el fin de la alerta sanitaria.

El Mandatario sostuvo por varios minutos una conversación con los manifestantes, instancia en la que señaló que “lo que están pidiendo cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?“.

“Nosotros entendemos eso, lo que no entendemos es cómo fueron tratados tan injustamente“, indicaron los trabajadores, a lo cual el Presidente Boric respondió “estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Eso me parece inaceptable y me parece muy bien que como dirigentas sindicales lo estén planteando“.

“Voy a averiguar qué pasó en el tema de Ovalle y vamos a hacer las reprimendas que sean necesarias porque no puede ser que a trabajadores que se han sacado la cresta los traten mal. Ahora, el tema de los honorarios, con el Ministerio de Hacienda estamos trabajando para poder absorber del orden de 6.500 trabajadores que van a entrar de nuevo a contrata, con mejores condiciones laborales. Estamos trabajando en eso”, agregó en declaraciones recogidas por La Tercera.