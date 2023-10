La crisis de la educación en la comuna de Tiltil continúa con las clases suspendidas en nueve establecimientos, debido a la dificultad de la Corporación de Desarrollo Social para pagar la totalidad de los sueldos de septiembre de los profesores.

De esta manera, la Escuela Santa Matilde, Escuela Polpaico, Escuela Runge, Escuela Montenegro, Escuela El Llano, Escuela Capilla de Caleu, Escuela Huechun, Liceo Huertos Familiares, Liceo polivalente Miguel Rodríguez y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil (área de educación y nivel central), seguirán sin clases, pero abiertas para entregar alimentos a los alumnos beneficiados.

“No podemos pedir que vuelvan a sus funciones”

Así, a través de un comunicado la Municipalidad de Tiltil indicó que “como Corporación no podemos pedir a los trabajadores que vuelvan a sus funciones toda vez que no se ha completado el pago íntegro de las remuneraciones”, agregando que debido a lo mismo no habrá “ninguna represalia económica ni administrativa contra ningún trabajador o trabajadora que no concurra a su lugar de trabajo mientras no hayamos pagado los sueldos líquidos en forma íntegra”.

En ese sentido, apuntaron que “ambos sindicatos han decidido no retornar a sus funciones hasta que cada trabajador haya recibido su correspondiente remuneración“.

En cuanto al problema con el pago de sueldos, en el mismo documento, el municipio de Tiltil dio cuenta del traspaso de cerca de $54 millones para el pago de sueldos de septiembre, aunque reconocieron que “esto no soluciona el problema de forma definitiva”, por lo que también se indicó que el Ministerio de Educación comprometió recursos que estaban retenidos para normalizar el pago de las remuneraciones.

Además, se apuntó que durante la tarde de este lunes, el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela se reunió con los trabajadores afectados para comentarles el resultado de la reunión con el Mineduc y las medidas que se están tomando para poder retomar las funciones en los nueve establecimientos afectados.

“Seguiremos trabajando sin descanso para poder apurar cada proceso y obtener rápidamente la liquidez que permita transferir la totalidad de los sueldos líquidos y de esta manera retomar a la brevedad el normal funcionamiento de cada escuela y liceo”, puntualiza el comunicado dado a conocer por el municipio.