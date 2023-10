Ministra de las Ciencias destaca el rol de las IA en la formulación de noticias falsas y como potencial solución

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la ministra de Ciencia, Aysén Etcheverry, sobre el primer informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación y la celebración del Festival de las Ciencias.

El pasado domingo comenzó una nueva edición del FECI que se llevará a cabo hasta el domingo 8 de octubre. La idea es acercar temas científicos y tecnológicos a las personas.

La invitada comenzó destacando que se busca “hacer una conexión muy directa con lo cotidiano, para mostrar en la práctica que la ciencia no es algo que solo ocurre en el laboratorio, sino que te tiene que ver con todos los aspectos de la vida diaria”.

Asimismo, señaló que se hizo “un esfuerzo para tener una variedad muy amplia de tipos de actividades, más de 200 en todas las regiones del país”. Puedes revisar todos los detalles del FECI y conocer la programación disponible AQUÍ.

Respecto al tema central y más significativo, la ministra sostuvo que el foco está puesto en “cómo generamos personas curiosas, personas con pensamiento crítico“.

“El hecho de que estemos rodeados de tecnología, de ciencia y de información, nos demanda a todas las personas como ciudadanos a tener un rol más activo en entender por qué y cómo funcionan las cosas (…) ese pensamiento crítico, esa curiosidad, es el objetivo final de este festival”, comentó.

Trabajos de la Comisión Asesora

La visión general que se transmite desde el MinCiencia tiene un foco puesto en la divulgación de contenido, que también considera los problemas de la desinformación que desprenden desde diferentes aristas.

“La desinformación es un problema global, pero hoy contamos con un informe de expertos que está contribuyendo de manera directa a la tramitación de leyes en el Congreso. La razón de aquello es esta lógica del pensamiento crítico”, explicó Etcheverry.

Bajo la misma línea, la autoridad hizo hincapié en los trabajos y roles del Estado ante las problemáticas actuales que hay detrás de las tecnologías. “Uno de los elementos interesantes tiene que ver con el levantamiento de las políticas públicas que han adoptado otros países para hacerse cargo de esto”, ejemplificó.

“Van por el lado de la regulación, pero también por el lado de generar más investigación en la materia, más pluralismo en los medios, de incentivar más desde el Gobierno, de empoderar a los ciudadanos”, complementó.

Primeras conclusiones

Aludiendo a las primeras conclusiones y resultados del informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación, la ministra de Ciencia profundizó en algunos de los puntos claves a considerar dentro de un escenario mayor.

“El primer resultado del informe es que este es un tema complejo y que las soluciones son complejas. Eso ya enriquece el nivel de la discusión”, reflexionó.

Como segundo elemento a destacar, Aysén Etcheverry tiene planteó “el rol de la inteligencia artificial (…) por un lado es una herramienta muy útil para malas prácticas en temas de desinformación”.

“Pero también puede ser muy útil en ayudarnos a identificar y combatir la desinformación. Esa doble mirada de la IA, que está muy clara en el informe, aplica a otras áreas también”, contrastó.

La responsabilidad tras las tecnologías

Desde su posición como secretaria de Estado, y contemplando esta especie de ‘arma de doble filo’ que presentan las tecnologías, Aysén puntualizó en que “no hay un espacio centralizado donde se define todo. No hay una sola sola solución, no hay un solo proyecto de ley”.

Todo esto “responde a una aproximación que tenemos que tener como país respecto de las tecnologías. En ese sentido, el Gobierno ha sido claro; nosotros vemos en las tecnologías, en todas, incluyendo la IA, oportunidades gigantescas (…) se están generando nuevas herramientas de fomento”.

“Pero al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de los riesgos asociados; el problema es cuando no los abordamos y no los afrontamos”, agregó.

Puedes conocer más sobre el informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación, y revisar los esfuerzos del Ministerio de Ciencia, AQUÍ.