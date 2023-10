Crisis de colegios en Tiltil: Mineduc, municipio y profesores llegan a acuerdo para evitar el cierre de nueve establecimientos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), junto al alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (ind-Evópoli), junto a dirigentes de los profesores y profesoras de la comuna, además del diputado Cristián Labbé (UDI) y la diputada Claudia Mix (Comunes), calificaron como una “muy buena reunión” el encuentro que sostuvieron en horas de la mañana de este lunes, en dependencias de la cartera de Estado, para abordar el anuncio de cierre de nueve colegios de la comuna por “falta de liquidez”.

El ministro Cataldo, antes de anunciar las medidas, destacó: “Se ve un ánimo muy importante de colaboración, de retomar la normalidad cuanto antes”. Luego, explicó las medidas que se tomarán en el corto, mediano y largo plazo.

La primera medida será una inyección de recursos “a propósito de la distribución del Fondo de Apoyo a la Educación Pública“, lo que ocurrirá en las próximas semanas; luego, se derivarán las retenciones de recursos por parte de Tribunales, que tienen embargadas las cuentas de las corporaciones, siendo llevadas a las cuentas del ministerio de Educación, lo que “permitiría asegurar la continuidad del servicio educativo de aquí a fin de año”, precisó el secretario de Estado. En paralelo, se conformará una mesa de trabajo con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, Flavia Fiabane, y la dirección regional metropolitana de la Superintendencia de Educación, “poder acompañar al ministerio en hacer más eficiente y mejorar la gestión el trabajo administrativo y de recursos que Tiltil tiene”.

Y como “sabemos que (Tiltiil) no es el único caso”, acotó el ministro, “nos encontramos preparando un proyecto de ley que queremos presentar a fines de este año a más tardar, para poder enfrentar la crisis de financiamiento de muchos municipios”, el que será presentado a fines de 2024 o principios de 2025: “El actual sistema de financiamiento a la educación escolar no da: no llegamos con soluciones oportunas; la forma de distribuir los recursos no es la más adecuada (…) Está el Banco Interamericano de Desarrollo apoyando la reformulación del sistema de financiamiento”.

Eso sí, Alejandra Arévalo, presidenta del Sindicato de Profesores de la comuna, advirtió: “Si no tenemos dinero para movilizarnos, no podemos seguir, aunque tengamos la voluntad”. Lo anterior, ad portas de una reunión de la comunidad educativa agendada para las 14:00 horas de esta jornada, a fin de determinar si continúan las clases: son, aproximadamente, más de dos mil estudiantes y más de 200 profesores los involucrados.

Por su parte, el alcalde Valenzuela pormenorizó que el fin de semana se hizo una transferencia de $70 millones para pagar sueldos, cotizaciones y “cubrir el déficit”, temporalmente.