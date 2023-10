Amago de incendio afecta por segunda vez a colegio de Quinta Normal: apoderados exigieron solución a las autoridades

Un amago de incendio afectó durante esta jornada al colegio Insigne Gabriela de Quinta Normal por una falla eléctrica, en la Región Metropolitana, lo cual generó la molestia de la comunidad educativa.

Esto ya que la situación registrada durante la mañana de este lunes no es la primera vez que ocurre en el establecimiento, puesto que a principios de año también hubo un amago de incendio en el mismo lugar, mientras que en 2022 se quemó parte importante del gimnasio, precisamente por problemas eléctricos.

La directora del recinto educacional, Andrea Guerrero, detalló en ADN que “hace mucho tiempo nosotros tenemos graves falencias en infraestructura“, por lo que exigen soluciones al Ministerio de Educación.

“Se quemó un espacio de la escuela que no se utiliza porque uno de los que fueron declarados con riesgo eléctrico por electrocutamiento”, señaló, agregando que “a este espacio no va gente, es una bodega”.

“A ese lugar va solamente el personal de servicio a sacar escobillones, papel, cosas que son de uso diario de la escuela. Y eso es lo riesgoso para nosotros. Nosotros trabajamos en un riesgo constante eléctrico, lo que significa que en cualquier momento nos puede volver a suceder esto“.

En esa línea, la directora sostuvo que tras el incendio del año anterior en el gimnasio, “dos empresas vinieron a evaluar el nivel de riesgo que teníamos, y efectivamente hay cinco espacios de la escuela con riesgo de electrocutamiento más una contaminación por asbesto”.

“Como medida paliativa, porque los arreglos de la escuela son demasiado caros ($950 millones) y que tiene que aprobar el Ministerio de Educación, la corporación ha realizado trabajos paliativos, nos hicieron un sistema eléctrico aparte, alternativo”, añadió.

Además, apuntó al Mineduc, afirmando que “esta situación la supo el ministro Ávila en su momento, lo sabe ahora el ministro Cataldo, porque el jueves de la semana pasada estuvimos hablando con él, y no podemos estar más tiempo en estas condiciones“.

Por ello, Andrea Guerrero confirmó que no habrá clases durante este lunes ni el martes, pero que se realizará una reunión con apoderados y autoridades para ver qué medidas tomar, y no descartó que los propios apoderados se tomen las dependencias del colegio en Quinta Normal si es que no reciben respuestas.

Reclamo de apoderados

Por otro lado, los apoderados hicieron sentir su malestar por esta situación ante los micrófonos de ADN. Una madre exigió que esto se resuelva prontamente “porque si no, la gente se va a empezar a ir, y el colegio va a quedar en nada”.

Además, reveló que los alumnos y profesores “no pueden poner proyectores, porque en otra sala se apaga la luz. Los profesores no pueden enchufar sus celulares personales si no la biblioteca se incendia”

Otra apoderada apuntó al Municipio de Quinta Normal, asegurando que “aquí se están pasando la pelota de director de educación a director de educación y a director de educación. Acá no tenemos ayuda”.

“Me preocupa que las niñas no pueden tener clases con normalidad como otros niños de nuestro país. O sea, es insólito que nuestros hijos estén en una situación en que vienen al colegio y no saben si van a tener clases. Los retiran a cualquier hora porque pasó algo. Cuando llueve los niños no pueden venir porque no es seguro. Después, dos días después de que llovió, tampoco los niños pueden venir a clase. Entonces, se están perdiendo constantemente las clases y el acceso a la educación”, cerró.