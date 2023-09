Chileno es incluido por la revista Time dentro de las 100 personas más influyentes de la inteligencia artificial

Sin lugar a dudas la inteligencia artificial se ha ganado un lugar protagónico en los diferentes avances tecnológicos alrededor del mundo. En ese sentido, la revista Time decidió hacer un listado con las 100 personas más influyentes en la inteligencia artificial, donde destaca la presencia de un chileno.

Se trata del chileno Cristóbal Valenzuela, de 33 años, quien junto a Alejandro Matamala y el griego Anastasis Germanidis crearon durante el año 2018 en Nueva York a “Runway”, una aplicación de inteligencia artificial que convierte textos en video.

Cristóbal Valenzuela, actual CEO de la empresa, estudió ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, misma casa de estudios donde realizó un Magíster en Innovación y Diseño. Posteriormente, en 2016 se fue a Estados Unidos a estudiar un programa de arte y tecnología de la Universidad de Nueva York.

Fue durante ese periodo, que Valenzuela conoció a Matamala y Germanidis con quienes en 2018 se decidieron fundar la compañía Runway.

Actualmente, Runway es una aplicación de inteligencia artificial con la cual se pueden transformar textos en videos. El reconocimiento mundial de la plataforma ha sido de tal magnitud, qué películas han utilizado Runway para generar distintas escenas. De hecho, la cinta ganadora del Óscar en 2022 “Everything Everywhere all an Once”, utilizó la tecnología para producir la película.

La revista Time, en su listado de los 100 exponentes más influyentes de la inteligencia artificial, resalta que Runway “es una de las empresas de generación de vídeos con Inteligencia Artificial más destacadas”.

Por su parte, Cristóbal Valenzuela aseguró en el mismo medio que “nos dirigimos hacia un mundo en el que todos los medios y contenidos de entretenimiento que consumas serán generados por Inteligencia Artificial”.

Cabe señalar, que dentro del listado de las personas más influyentes en la IA, destacan nombres como los del magnate Elon Musk y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

Deeply humbled to be featured on @TIME‘s list among so many of the smartest people in the field. Still, a company’s greatness isn’t the result of one, but the collective energy of many.https://t.co/q8OLST42eO

— Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) September 7, 2023