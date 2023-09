A partir de las 11:00 horas de este martes 19 de septiembre se realiza la tradicional Parada Militar 2023 en la elipse del Parque O’Higgins, motivo por el cual desde temprano se han dispuesto una serie de desvíos y cortes de tránsito en las calles cercanas al recinto.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, los cortes de tránsito y restricción para movilizarse involucran las calles que se encuentran al interior del perímetro comprendido entre las calles Blanco Encalada, Bascuñán Guerrero, Club Hípico, Isabel Riquelme, San Diego y Alameda en la comuna de Santiago.

La recomendación de las autoridades es a no acercarse al Parque O’Higgins en vehículo particular si no se tiene autorización para hacerlo, ya que el tránsito estará suspendido en el perímetro mencionado debido a la Parada Militar.

En tanto, el tránsito para el transporte público será desviado por las calles que comprenden el perímetro del corte en la comuna de Santiago.