“Necesitamos más manos”: Programa Nacional de Tutorías busca nuevos voluntarios para reforzar la educación en Chile

En medio de la pandemia, la educación en Chile enfrentó desafíos sin precedentes. Con 259 días de escuelas cerradas, el país se convirtió en uno de los más afectados en términos educativos en la región. Sin embargo, el Programa Nacional de Tutorías surgió como una respuesta para mejorar la calidad educativa de muchos niños y niñas.

Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan de Reactivación del Ministerio de Educación, explicó al Ciudadano ADN que este programa se ha aliado con fundaciones como Letra Libre y Conectado Aprendo, además de trabajar con universidades, con el fin de convocar a estudiantes de pedagogía a sumarse a esta iniciativa.

“Lo que hacemos es ofrecer a comunidades educativas y estudiantes que requieren más apoyo, un acompañamiento, un refuerzo para poder abordar aprendizajes”, expuso el abogado.

“En este Plan Nacional de Tutorías hoy 12 mil niños y niñas que están recibiendo este apoyo de gente motivada”, agregó Walker.

“Una experiencia espectacular”

Juanita Queupumil, una de las tutoras que se ha sumado a esta iniciativa, compartió su experiencia: “Me acerqué porque vi en televisión la solicitud de tutores para ayudar a los niños y niñas con deficiencias en la lectoescritura. Me inscribí a través del Ministerio de Educación y me asignaron a una niñita llamada Ámbar. Ha sido una experiencia espectacular”.

El proceso de tutoría no solo se centra en la transmisión de conocimientos, sino también en la construcción de un vínculo entre el tutor y el estudiante. Juanita mencionó que, al principio, Ámbar era tímida, pero con el tiempo, su entusiasmo por aprender creció. “Ahora nuestras sesiones duran hasta una hora y ella está superentusiasmada”, precisó.

En tanto, Kellyn Piña, madre de Ivana, una de las beneficiadas por el programa, destacó la importancia del compromiso familiar en el proceso. “Como mamá, mi prioridad es su educación y su felicidad. Al ver el interés de Ivana por las tutorías, me comprometí junto con ella. Ha sido una experiencia maravillosa”, dijo.

Un llamado a postulantes

A pesar de los avances y testimonios positivos, el Programa Nacional de Tutorías aún necesita 1,000 tutores adicionales para alcanzar su meta para finales de septiembre. Por esto, Joaquín Walker hizo un llamado a la ciudadanía: “Necesitamos más manos. Las tutorías pueden marcar una diferencia en la trayectoria educativa futura de muchos niños y niñas”.

“Siempre va a haber tiempo para los niños. Ellos son el futuro y es una buena inversión. No tengan miedo, el sistema funciona y lo más importante es tener vocación y amor por el aprendizaje”, cerró Juanita.

Para aquellos interesados en ser tutores, se requiere ser mayor de 18 años, haber completado la educación escolar y no poseer antecedentes penales. La inscripción se realiza a través del sitio web reactivacioneducativa.mineduc.cl.