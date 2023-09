Presidenta de Asociación de Casinos acusa “clara competencia desleal” de las casas de apuesta online

La presidenta de la Asociación de Casinos de Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, conversó con La Prueba de ADN sobre la orden de la Corte Suprema para bajar las páginas web asociadas a las casas de apuestas online y las diferentes aristas de este caso.

Durante el último tiempo se ha puesto sobre la mesa la situación que involucra la legitimidad de los diferentes sitios y marcas relacionadas a este rubro. Es por esto que la justicia actuó de manera firme ordenando su cese, lo que ha generado variadas reacciones desde diferentes electores.

La representante de la organización valoró esto como “buena noticia” y considera que “viene a ratificar lo que ya la Corte Suprema había dicho en otras ocasiones; estas casas de apuestas son ilegales“.

“Hay que partir de la base de que en Chile todo juego de apuesta es ilegal; salvo lo que expresamente la ley permite, que son los casinos, la polla y la hípica”, declaró. Además, apuntó a que en el caso de los sitios online “no pagan impuestos, no existe ningún derecho del consumidor, no existe nadie que regule legalmente”.

Por otra parte, Valdés se refirió a una “clara competencia desleal” entre este tipo de ’empresas’ y los casinos clásicos. Se basa en lo que significa una presencia física y construcción de infraestructura.

Bajo la misma línea, apeló a lo vivido en tiempos de pandemia, cuando las cadenas se vieron obligadas a cerrar pero no se les permitió funcionar de manera online como si lo hacen las marcas ilegales.

Un camino a lo legal

Así como en su momento ocurrió con las aplicaciones de transporte, al día de hoy se analiza la posibilidad de que las casas de apuestas online también lleguen a legitimarse ante la ley y poder funcionar de manera formal, bajo las exigencias que esto implica.

En este sentido, Valdés señaló: “Nosotros no estamos porque esto se prohíba per se. Sabemos que todo el mundo va a la transformación digital, así como el entretenimiento (…) nosotros estamos de acuerdo como casinos en que se regule esto”.

De igual manera, enfatizó que se debe establecer con claridad “cuál va a ser el marco legal en que se pueda operar“. Además, así se considera la opción de que ellos mismos puedan sumarse al formato.

La participación de los usuarios

Considerando el momento actual de las casas de apuestas online y el trabajo de la Corte Suprema ante su ilegalidad, una de las interrogantes que surge es en torno a la posible penalización de quienes juegan en estos sitios.

Cecilia Valdés explicó que es algo que sí se puede hacer. Pero reconoció que “es muy difícil de perseguir“, por lo que apuntó a la fiscalización y seguimiento del mandato de la justicia.

Esto, considerando la publicidad y patrocinio de las diferentes marcas, tal como ocurre en el fútbol y que significó un caso particular entre el Ministerio y la ANFP que sigue en proceso.