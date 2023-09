Ministra Jara en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado: “Es importante que parta por decirse dónde están los más de mil 100 chilenos que nos faltan”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC) llegó temprano a La Moneda, a la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado organizado por el Gobierno.

Minutos antes de la ceremonia oficial, la secretaria de Estado hizo una reflexión sobre la fecha: “Podemos tener visiones distintas respecto de los hechos, pero hay materias en las cuales el país debe actuar unido”.

“Sin duda se ha hablado mucho de cómo podemos reencontrarnos como país o superar estas diferencias que se producen cada vez que se conmemora el 11 de septiembre, pero es bien difícil si ni siquiera han aparecido las personas que desaparecieron en esa época y que quienes tienen información, la guardaron 50 años. Es bien importante que para tener una reivindicación de los derechos humanos, de rescate en la memoria, de proyección en el futuro, parta por decirse dónde están los más de mil 100 chilenos que nos faltan a todos y todas en el país”, añadió Jara.

Los hechos acontecidos en la romería al expresidente Salvador Allende, que incluyeron ataques a La Moneda e incidentes dentro del Cementerio General de Santiago, fueron también objeto de repudio de la ministra: “Tenemos que estar todos en esta condena y no tratar de sacar rédito político. Eso no nos hace bien, no nos ayuda”.

“El debilitamiento de la democracia viene por la poca valoración que se tiene de ella. Seguramente se pueden esgrimir muchas razones, pero tanto oficialismo como oposición tenemos que fortalecerla”, añadió luego la titular de Trabajo y Previsión Social.

En la misma línea, concluyó: “Esto no se trata de unos contra otros. Todas las personas tienen derecho a manifestarse de forma pacífica. Quienes ayer cometieron actos deleznables lo hicieron principalmente contra las víctimas, contra los familiares que se organizaron para esta marcha y por cierto, en contra de nuestro gobierno. Tenemos que estar todos en contra de esto. No nos hace bien”.