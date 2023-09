“Un hecho fortuito”: Fiscalía descarta seguimiento previo al Canciller Van Klaveren tras intento de encerrona

Cerca de la medianoche, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, sufrió un intento de encerrona en el sector de calle Las Hualtatas, comuna de Vitacura.

El ilícito se intentó perpetrar luego de que el secretario de Estado fuera al Aeropuerto de Santiago para recibir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita por los 50 años del golpe de Estado.

Dos antisociales fueron detenidos, donde uno de ellos resultó baleado, mientras que las labores se centran en dar con la dinámica de los hechos, y también para encontrar a un supuesto tercer integrante de esta banda que se habría dado a la fuga.

Desde el Ministerio Público descartaron que los delincuentes hayan seguido al ministro desde el aeropuerto, tal como lo señaló la fiscal Marcela Cubillos. “Iba ingresando al pasaje un vehículo, marcha atrás, del cual bajan dos sujetos. Uno de ellos con un arma de fuego, quien efectúa un disparo contra la funcionaria y ella lo repele con, aproximadamente, trece disparos”, partió detallando.

“Por el momento se descarta el seguimiento al ministro, en particular aparentemente sería un hecho fortuito, del cual los imputados aprovecharon el momento para tratar de robar el vehículo”, agregó.

Asimismo, la persecutora declaró que “el ministro se encuentra tranquilo, no resultó afectado, no fue lesionado, no resultó él tampoco directamente intimidado, puesto que la escolta intervino oportunamente”.

“Él se encontraba a bordo del vehículo, no alcanzó a descender, puesto que la escolta evita que aquello ocurra para poder resguardar la seguridad del ministro”, enfatizó la fiscal.

Actualmente, personal especializado del OS9 de Carabineros realiza las diligencias en el lugar, tras el intento de encerrona al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.