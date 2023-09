Mon Laferte critica negacionismo por 50 años del Golpe de Estado: “Querer borrarlo es hasta infantil”

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado ha llevado al Gobierno a preparar una serie de actividades para recordar el quiebre de la democracia de 1973. Una de las artistas confirmadas para ser parte de estas acciones de memoria es la chilena radicada en México, Mon Laferte.

Ciudadano ADN conversó con la artista nacional, quien arribó al país el pasado miércoles, quien afirmó estar “muy emocionada de estar en Chile”.

“Siempre es hermosísimo venir. Me pasa que cuando vengo me tratan también que me dan muchas ganas quedarme, es peligroso”, agregó la intérprete.

Música 50 años después

Respecto a su participación en las actividades de los 50 años del golpe, Mon Laferte expuso: “Recibí la invitación para participar en este en esta ceremonia. Es una participación musical, voy a cantar una canción con un grupo de artistas chilenos”.

“Tuvimos un ensayo y es bello, va a ser un momento bien emotivo (…) 50 años después vamos a llevar música a La Moneda, vamos a estar cantando a Víctor (Jara) y eso es bien simbólico“, adelantó la cantante.

“Se armó una banda muy bonita donde está Cuti Aste, Pablo ilabaca, Jorge Campo, y son la banda soporte, están en la parte instrumental, y todos son muy amigos, los conozco desde una tiempo y es rico tocar con colegas a los que quiero y admiro”, indicó la intérprete de Mi buen amor.

“Mucho fanatismo”

En la misma línea, Mon reflexionó sobre el recordar los 50 años del quiebre de la democracia y expresó: “Me imagino que hay gente que no le gusta mucho, pero aquí hay una realidad, independientemente de tu pensamiento político, creo que hay que reconocer que es un hecho histórico y sucedió, negarlo y querer borrarlo diría es hasta infantil”.

“Siento que hay mucho fanatismo en Chile, muchísimo fanatismo que no te permite la reflexión porque no quieres aprender ni saber ni escuchar nada, estás en tu idea. Yo creo que está sobrevalorado el ser fiel a sus ideales, creo que es importante serle infiel a tus ideales para poder para permitir nuevas ideas que nos hagan crecer”, comentó la chilena.