El 11 de septiembre está cada vez más cerca y La Monedase encuentra afinando los últimos detalles para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

En este marco, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se prepara para recibir a diversas autoridades, tanto nacionales como internacionales, y actores del mundo cultural.

En el ámbito internacional, se confirmó la presencia de las argentinas Estela Barnes de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo y la escritora Mariana Enríquez. Además, estará Mónica Baldotano, excongresista de Nicaragua y la secretaria general de la Internacional Socialista, Benedicta Lasi.

En cuanto a la música, participarán del evento los músicos Tom Morello de Rage Against the Machine y Audioslave, y la chilena Mon Laferte.

Laferte es bastante cercana al Frente Amplio, especialmente al Presidente, con quien incluso compartió una velada el pasado 21 de enero.

El mandatario se comprometió a que el evento sea cómodo para todos los participantes. Sin embargo, la presencia de Laferte en La Moneda no deja indiferente a la oposición debido a los dichos de la cantante sobre al expresidente Piñera en el marco del estallido social.

“Que sepa el mundo que eres un dictador”, escribió la artista en su cuenta Twitter en octubre de 2019.

La negativa de los partidos

En cuanto a los partidos, Chile Vamos negó su participación en el evento por ser una “ceremonia que no les da garantías”, según consigna La Tercera.

Durante el cambio de mando del Partido por la Democracia, el Presidente afirmó que va a insistir en invitar a todos los partidos y que el ambiente será cómodo para todos.

“Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, para que no haya ningún tipo de problemas por cosas de esas características y yo no me voy a cansar de insistir en que esto es bueno para Chile”, señaló Boric.

“Compromiso de Santiago”

En la ceremonia del lunes, el Jefe de Estado espera poder firmar el “Compromiso de Santiago” junto a los exmandatarios del país: Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, quien aún no ha confirmado su participación por temas de salud.

El documento tiene cuatro ejes principales, con la democracia en el centro del compromiso. El texto ya se envió a los presidentes del oficialismo, sin embargo, aún no han sido invitados oficialmente para el evento de este lunes en La Moneda.

Autoridades internacionales

Durante la presentación del plan de seguridad para la conmemoración del 11 de septiembre, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó sobre la asistencia de diversas autoridades internacionales.

Entre ellas, mencionó al presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, estarán los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos , así como Laura Chinchilla de Costa Rica, Felipe González de España, Tarja Halonen de Finlandia, Massimo D’Alema y José Mujica de Uruguay, junto a su pareja, la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Dicha invitación también incluye a actores de países fuera de Latinoamérica, como Luxemburgo, República Dominicana, Honduras, Canadá, Rumania y España.