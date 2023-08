Sistema frontal: Gobierno realiza intensos trabajos para evitar desborde de canal Santa Marta en Maipú

La tarde de este martes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que han estado realizando intensos trabajos para despejar el canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, región Metropolitana.

Esto, con el objetivo de evitar su desborde, debido a que el caudal se encuentra a su máxima capacidad producto del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.

La ministra Vallejo, quien realizó labores de inspección del canal junto al Presidente Gabriel Boric, valoró el trabajo de las autoridades. “Quiero valorar el trabajo de Carabineros, que en conjunto con el alcalde (Tomás Vodanovic) y el Ministerio de Obras Públicas han movido todo lo que hay que mover para poder evitar que este canal se desborde.

En esa línea, la secretaria de Estado detalló que “tenemos maquinaria pesada trabajando intensamente para sacar toda la basura acumulada y evitar el desbordamiento“.

Asimismo, señaló que junto con el trabajo de remoción de escombros, también se están preparando para los posibles efectos de una crecida. “Lo que puede venir es una afectación del camino a Melipilla, por lo que hacemos un llamado a los usuarios a que andan en transporte, público o privado, evitar hacer uso de este camino”, sostuvo.

“Por el momento está bajo control”

Sin embargo, la vocera de Gobierno afirmó que “no tenemos riesgo de afectación de las viviendas del sector de la Villa Los Héroes. Por el momento está esto bajo control“.

Por otro lado, Vallejo explicó que el canal Santa Marta presenta mucha basura acumulada y escombros. “Estamos en una situación que es fuera de lo normal. Eso hace que nuestra infraestructura no haya estado preparada para aquello. O sea, la estructura de la Región Metropolitana no ha estado preparada y no se ha diseñado para un evento de esta magnitud”, aseguró.

Finalmente, reiteró que existen recursos destinados para mejorar las condiciones de infraestructura del canal Santa Marta, y que esperan que en el último trimestre de 2023 se pueda empezar a construir las nuevas obras con el fin de evitar desbordes del cauce.