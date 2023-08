Universidades Estatales y actividades por 50 años del golpe: “No hay identidad sin memoria, pero tampoco hay futuro si no la tenemos clara”

El pasado 9 de agosto el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), con el lema “Memoria, Democracia, Educación y Futuro”, dio inicio a las actividades en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

A raíz de eso, el Ciudadano ADN conversó con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Osvaldo Corrales, quien destacó la importancia de recordar y aprender de los eventos que marcaron la historia del país. “No hay identidad sin memoria, pero tampoco hay futuro si no tenemos clara la memoria”, afirmó.

“Nosotros estamos con dos énfasis fundamentales en la reflexión que estamos proponiendo. En primer lugar, reflexionar respecto de las circunstancias históricas que produjeron el quiebre democrático en nuestro país que condujeron al golpe de Estado. Tenemos, como sociedad, que sacar aprendizajes para que algo como eso no vuelva a ocurrir”, explicó el académico.

En tanto, como segunda arista de esta conmemoración, las universidades estatales también se han centrado “en el impacto que el golpe de Estado y las reformas que se llevaron adelante sobre la educación pública y sobre la educación superior, en particular”, expresó Corrales.

“Más de 1.000 detenidos desaparecidos…”

En esa línea, el rector recordó la emotiva ceremonia que tuvo lugar para lanzar las actividades del los 50 años del golpe, en la que se rindió homenaje a las 260 víctimas de universidades estatales durante la dictadura.

Esta actividad no solo buscó honrar a quienes perdieron la vida, sino también marcar el inicio de una serie de eventos conmemorativos que se llevarán a cabo a lo largo del año.

“El hecho de que en el país haya todavía más de 1.000 detenidos desaparecidos es algo que debiera remecer nuestra conciencia moral. Hay familias que no han podido darle sepultura, que no tienen un lugar donde visitar a su persona fallecida, por lo tanto, no han podido cerrar un duelo muy importante”, expresó la autoridad educativa.

Asimismo, Osvaldo Corrales también abordó las críticas que sugieren que las universidades estatales están politizadas o adoctrinando a sus estudiantes.

En respuesta, enfatizó la pluralidad y diversidad de las universidades estatales, donde se fomenta el debate y la formación crítica sin sesgos ideológicos. “Las universidades del Estado somos instituciones por definición pluralistas”, manifestó.

“No podemos estar en desacuerdo”

Finalmente, el Rector invitó a la ciudadanía a participar en las diversas actividades programadas por las universidades estatales en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Desde foros académicos hasta actividades culturales, estas iniciativas buscan fomentar la reflexión, el diálogo y la construcción de un futuro más democrático y justo para Chile.

“No podemos estar en desacuerdo respeto a los derechos humanos, a la integridad física de los adversarios, en el respeto a las libertades básicas de la sociedad y por cierto, tampoco podemos estar en desacuerdo en que los problemas que tiene la democracia tienen que solventarse siempre mediante medios democráticos, porque la democracia es un régimen que nos protege a todos”, comentó el académico.

“Los derechos humanos no son el patrimonio de un sector o de un grupo de la sociedad, sino que son patrimonio de todo el país porque de alguna manera nos protegen a todos efectivamente”, cerró Osvaldo Corrales.