Rechazan millonaria demanda laboral de exfuncionario de confianza contra la Municipalidad de Ovalle

El exjefe de la Secretaría de Planificación (Secplan), Héctor Vega, realizó una millonaria demanda en contra de la Municipalidad de Ovalle, región de Coquimbo, por tutela laboral y por vulneración de Derechos Fundamentales con Relación Laboral.

Los hechos se remontan cuando el funcionario desarrollaba labores en el puesto de confianza del removido alcalde Claudio Renetería. En detalle, Vega asumió como autoridad comunal durante el proceso de suspensión de Renetería desde el 4 de noviembre hasta el 28 de diciembre de 2022.

Luego, se habría tomado unos días de vacaciones, periodo en el cual se declaró la vacancia de su cargo. Sin embargo, Vega acusa que no se le habría notificado, de modo que decidió interponer una demanda por $86.659.869 de pesos.

“A mí nunca me notificaron de que me habían despedido, solamente lo supe por la prensa antes de que me llegara el decreto de vacancia (…) hasta el día de hoy todavía no se me notifica”, dijo el exjefe de la Secplan.

La cifra sería por concepto del pago de feriado progresivo, feriados legales, el pago de la diferencia de la remuneración correspondiente al grado de alcalde subrogante, una indemnización de $ 42.626.375, y una indemnización por daño moral por $ 35 millones.

Rechazo de la demanda

Finalmente, la millonaria demanda fue rechazada por el Primer Juzgado de Letras de Ovalle. “Se rechaza la demanda de tutela de derechos fundamentales, daño moral y cobro de prestaciones”, señala el fallo, según consignó La Región.

Y agrega: “No se estima vulneración en cuanto a la estabilidad de su empleo y atendido que no gozaba de esto por ser un funcionario de exclusiva confianza y podría ser removido cuando perdiera la misma”.

Ante esto, el actual alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, se refirió a la demanda: “A nuestro juicio no tenía un fundamento, ni de forma, ni de fondo, que sea relación con los cargos de exclusiva confianza de los alcaldes de turno (…) Nosotros recibimos de muy buena forma lo que estableció el tribunal”.

Por su parte, Héctor Vega indicó que “personalmente en la parte de la subrogancia creo que el fallo se podría analizar, y es por eso que lo vamos a enviar a la Corte de Apelaciones”.