Desde el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en barrio Yungay, Santiago Centro, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), abordó los temas planteados por el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, quien en entrevista con CHV apuntó a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del área de la región de Antofagasta como la institución que los instó a la recepción de millonarios fondos públicos para el trabajo en campamentos y que destapó, finalmente, el escandaloso Caso Convenios.

En una actividad por el mes del dirigente social, particularmente en el encuentro de dirigencias sociales y liderazgos comunitarios, el secretario de Estado criticó la estructura del sistema: “Es parte de un defecto que tiene este modelo, porque no se requiere demostrar la experiencia, el conocimiento ni la trayectoria, que ya se está modificando. Eso no era el procedimiento que se venía aplicando desde el año 2019″.

Sobre los dichos en particular de Andrade, el socialista se desmarcó: “Yo la verdad creo que todos los dichos del señor Andrade tendrán que evaluarse en el proceso judicial, confirmarse si son así o no son así, también no me corresponde ser comentarista de los dichos que él diga”.

“Él es una persona que está hoy día en un proceso, en una investigación, tanto de la Contraloría como del Ministerio Público y ahí tendrá la oportunidad de explicar, de fundamentar lo que diga, de los dichos que ha sostenido. El alcance de eso no me corresponde comentarlo”, agregó luego.

Sobre las responsabilidades del caso, aseguró que “se han asumido”, considerando la salida de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), aunque “tendrán que seguir asumiéndose responsabilidades políticas, no por los dichos de Andrade, sino por lo que ha ocurrido, el conjunto de la situación. Yo no soy comentarista de lo que dice Andrade, porque él está hoy día procesado por el Ministerio Público y también por la Contraloría”.