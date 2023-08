Colegio de Profesores apunta contra el Gobierno: “Si no hay cambios, el paro indefinido es una realidad”

El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz, anunció que existe la posibilidad de iniciar un paro indefinido en los próximos días, ante las propuestas que presentó el Gobierno las que tildó como “insuficientes”.

Recordar que el gremio encabezó un paro nacional docente de 48 horas que se llevó a cabo el pasado miércoles y jueves. Días en los que se realizaron protestas y asambleas, tras un encuentro “insatisfactorio” con el Ministerio de Educación (Mineduc).

Terminada las jornadas, Díaz apuntó contra La Moneda: “El gobierno tiene que mejorar la propuesta y entregar respuestas mucho más concretas, en algunos casos, y más acabadas (…). Creemos que el Presidente Gabriel Boric está en la posibilidad para dar respuestas más contundentes“, según consignó T13.

“Creemos que, en la medida en que no haya respuestas satisfactorias, hoy día no las hay, en la asamblea nacional se definirá la situación respecto de cómo avanzamos ante el paro nacional indefinido. Con esta respuesta, si no tiene modificaciones y no hay cambios, indudablemente que el paro indefinido es una realidad“, agregó.

Reunión con el Mineduc

Este lunes en La Moneda, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reunirá con el Colegio de Profesores y Profesoras para entablar nuevamente un diálogo respecto al paro. Sin embargo, desde el gremio anunciaron que a fines de año podrían presentar un proyecto de ley que busca comenzar a pagar la deuda histórica.

Por otro lado, la asamblea nacional de los docentes se llevará a cabo los días 17 y 18 de agosto. Instancia en que podrán determinar su postura ante un eventual paro indefinido.