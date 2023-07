Caso Convenios: diputado presenta querella contra gobernador del Biobío por fraude al fisco

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, se encuentra en una situación al menos tensa, luego que a principios de julio la fiscalía regional decidiera abrir dos investigaciones de oficio, una de las cuales apuntaría a un vínculo entre la autoridad y la ONG Cultivarte. Situación que se enmarca en el llamado “Caso Convenios”.

Pues bien, el diputado Leonidas Romero (RN) presentó una querella criminal en contra de Díaz y todos los resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, detrimento de patrimonio fiscal y graves vulneraciones a la probidad administrativa.

En concreto, Romero solicitó el esclarecimiento de la transferencia de $270 millones a la citada ONG, bajo el tema “Transferencia de cuidado integral e inclusivo para adultos mayores vulnerables de Coronel”.

“Hace un mes y medio o dos meses atrás, en forma personal y también por oficio, le vengo solicitando al señor gobernador el listado de todos los recursos entregados a fundaciones, a ONG, a corporaciones, a lo que sea, y no he tenido respuesta. Pero sí me han enviado antecedentes y me han dicho que se han entregado cerca de $50.000 millones en lo que va a corrido del año, o sea, una tercera parte del presupuesto de la región”, acotó el parlamentario.

La ONG Red Cultivarte denunció, el miércoles 5 de julio, el robo en la oficina del programa que desarrolla actualmente:

“Queremos informar que durante la madrugada de ayer sufrimos un robo en la oficina desde donde funciona el proyecto de adultos mayores en Coronel. Lamentamos estos actos delictuales que entorpecen la importante labor que este programa está desarrollando“, expresaron en un post en Facebook. Luego agregaron, en tono de cierre del tema:

“Sin embargo, seguiremos confiados y comprometidos en la tarea de cuidar y proteger a las personas mayores de la comuna“.