Gobierno presenta a los integrantes del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde

El Gobierno ha anunciado a los miembros del nuevo Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, un grupo diverso de expertos que incluye a exministros del Gobierno anterior. El objetivo principal del comité es lograr un amplio consenso en el desarrollo de esta nueva industria.

El anuncio fue liderado por el ministro de Energía, Diego Pardow, y contó con la presencia de varios ministros de Estado. Este comité es un paso anunciado en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde establecida a fines de 2020 y continuada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El principal objetivo de esta estrategia es definir una hoja de ruta entre 2023 y 2030 que permita el despliegue de una industria sostenible del hidrógeno verde y sus derivados. Para lograr esto, se coordinarán acciones entre las distintas carteras de Gobierno y organismos relacionados, en concordancia con las iniciativas regionales y locales.

Los integrantes del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde son:

S.E. ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

Sr. Juan Carlos Jobet, ex ministro de Energía y Minería.

Sr. Jorge Flies Añón, gobernador regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

Sr. Ricardo Diaz Cortés, gobernador regional de Antofagasta.

Sra. Marcela Angulo, directora de la Unidad de la Universidad de Concepción en Santiago.

Sr. Hernán de Solminihac, investigador y consultor chileno, ex ministro de Obras Públicas del primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Sra. Bettina Horst von Thadden, máster en Economía con mención en Políticas Públicas PUC.

Sra. Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile.

Sra. Anahí Urquiza, académica de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y coordinadora de la Red de Pobreza Energética.

Sra. Cristina Dorador, doctora en ciencias de la naturaleza, profesora de la Universidad de Antofagasta.