Directora de Junaeb negó acusaciones por sobrepago y no descarta acciones legales: “Dañan la institucionalidad, la honra de todo un servicio público”

La directora de la Junaeb, Camila Rubio, conversó con La Prueba de ADN y se refirió a la polémica que envuelve al organismo por un supuesto sobrepago al momento de comprar alimentos.

Uno de los puntos que indicó la invitada es que en este caso “se han hablado de hartas cifras“, pero que en la acusación de fondo “no temía antecedentes suficientes para poder decir cuál es el problema, dónde está el mal cálculo”.

Respecto al ex director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, quien planteó la denuncia, involucrando también a la empresa Soser, Rubio señaló: “El señor Cristóbal Acevedo hace acusaciones bien graves (…) no entrega antecedentes, ese es el tema grave. Tampoco le entrega antecedentes a la comisión para decir dónde está el problema, no señaló cuando fue”.

“Hasta ahora no hay nada que nos coincida con esas cifras -indicadas por Acevedo-, no hay nada con lo que podamos llegar a ese monto o cuál es el problema que él planteaba”, especificó la actual directora.

“No tenemos antecedentes para poder hacer un análisis real y responsables de lo que se señala”, añadió la autoridad pública, asegurando que tampoco obtuvo mayor información en contacto directo con el demandante.

Abiertos a una investigación

Camila Rubio reitera que las acusaciones en contra de la Junaeb, por un sobrepago al momento de comprar alimentos, no tiene la justificación adecuada. Además, apuntó fundamentación específica, llámese pruebas, así como también análisis en profundidad de entidades reguladora.

“Lo prudente hubiese sido que, si hace una afirmación como esta, hubiera entregado los antecedentes que respaldaran lo que está diciendo y, de esa forma, le permite a las instituciones públicas y a nosotros también, decir si esto es real o explicarlo”, puntualizó.

“A partir de todas estas afirmaciones que se han realizados, que hasta ahora se han realizado solo por prensa, sin denuncia, nosotros le pedimos a la Contraloría General de la República que ellos nos auditaran a nosotros para despejar cualquier duda de nuestros procesos”, sostuvo.

Posible respuesta

Por otra parte, más allá de mostrarse dispuestos a la fiscalización adecuada, Rubio hizo hincapié en los efectos negativos que significa una acusación. Esto, antes de una investigación previa que dictamine juicio e incluso antecedentes.

“Cuando se generan acusaciones como estas, dañan a al institucionalidad, daña a los equipos, a los funcionarios (…) se busca instalar ideas sin antecedentes, claro que nos daña como institución”, reflexionó.

Ante esto, advirtió: “Nosotros no descartamos generar acciones legales. Estamos con un equipo jurídico, porque efectivamente no es que daña a una persona en particular, sino que daña a una institución, la honra de todo un servicio público”.