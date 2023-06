“Me echaron la culpa a mí”: mujer operada del pie equivocado en Punta Arenas revela las excusas que le dieron

Nuevamente saltó a la palestra el caso de Bárbara Zamora ocurrido hace cinco meses en el Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas, donde la operaron del pie equivocado.

Esto porque se dieron a conocer más detalles del hecho: la mujer asistió al centro asistencial por una fractura en su pie derecho, por lo que fue sometida a una intervención quirúrgica. Pero cuando despertó tenía su pie izquierdo vendado, según consignó El Pingüino.

“La única solución que me dieron fue que vaya al día siguiente, a la misma hora, para que me operen las dos piernas”, dijo Bárbara Zamora.

Y añadió que le hicieron “el mismo proceso, ponerme la inyección, sacarme todo lo que me hicieron en el pie y ponérmelo en el otro. Sacaron los tornillos y esos los pusieron en la pierna que sí correspondía”.

Asimismo, anunció que actualmente el caso lo está llevando Fiscalía y PDI en Punta Arenas.

“Le echaron la culpa al scanner”

Por otro lado, Bárbara Zamora se refirió al comunicado que emitió el hospital, en el que señalaron que “el equipo médico y autoridades de la institución se contactaron con la familia y la paciente inmediatamente”.

Pero la afectada afirmó que jamás reconocieron la negligencia médica: “Nunca lo reconocieron, al contrario, del primer día me echaron la culpa a mí, a los compañeros (del doctor), menos a ellos mismos”.

“Le echaron la culpa al scanner, que supuestamente había puesto las imágenes al revés, después que las enfermeras no le dijeron. A mí me echaron la culpa supuestamente, porque yo no avisé cuál era el pie, siendo que yo sí lo había dicho”, manifestó.

Respecto a la investigación de su caso, Zamora afirmó que se viene el segundo paso que “es cuando empiezan a investigar más profundo los datos del doctor, qué patrimonios tiene, todo ese tema”.