Un nuevo caso de una lactante fallecida por esperar por un cupo hospitalario en la región de Valparaíso fue dado a conocer en las últimas horas: se trata de una bebé de dos meses y 9 días, contagiada con virus sincicial, que murió en el hospital de Quilpué, mientras aguardaba por atención en el hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar.

El deceso se registró el pasado viernes 2 de junio, según una publicación del diario La Estrella de Valparaíso. Yessenia Sánchez, la madre de la bebé, relató que llevó a su hija a la urgencia infantil del centro asistencial el miércoles 31 de mayo. El diagnóstico fue virus sincicial y rinovirus. La situación se agravó con los días:

“Pasaron todo el día (viernes) buscándole un cupo porque fue como a las 8 o 9 de la mañana que la doctora me dijo que la tenían que trasladar y es a las 9:49 de la noche cuando consiguen un cupo en la UCI del hospital Fricke”.

Tras el cupo, siguió esperar que llegara una ambulancia. Fue entonces que “mientras esperaba que llegara la ambulancia a ella le da el primer paro, como a las 9. Cuando llegaron los paramédicos a la puerta le da el segundo paro cardiaco, le dieron 30 minutos reanimándola, reanimándola, pero ya no volvió más”.

La menor era prematura, había nacido de 36 semanas, pero la madre aseguró que “ya estaba en buen peso”: “El miércoles la doctora me dijo: ‘Tu hija está a un paso de pasar a la UCI’. ¿Por qué no me la pasaron a la UCI en esa mismo momento? (…) Ella debería haberla pasado a Viña antes que se agravara (…) Si hubiese conseguido la cama a la hora o antes del mediodía, a lo mejor mi hija todavía estaría viva, porque en el otro hospital tienen mejores aparatos que en Quilpué”.

Yessenia y su pareja y padre de la menor, José Luis Parra, son una pareja de ciudadanos de nacionalidad venezolana que residen hace tres meses en Chile. Dedicieron hacer público su caso inspirados en el deceso anterior, porque “el caso de esa niña es prácticamente en las mismas condiciones de mi hija”.

No sabían del virus sincicial, pero recibían advertencias: “Nadie me dijo que había un virus sincicial que era letal, a mí en el hospital me dicen que es casi un virus maldito, que es muy malo, muy grave, A mí me decía: ‘Cuida a la niña, abrígala’, pero yo desconocía este tipo de virus y que era tan grave”.

“Estamos pasando por un dolor tan grande”, cerró la madre.

Desde el hospital de Quilpué no se han referido a lo ocurrido.

Hay otro lactante fallecido hace poco, y es en Hospital de Quilpué.

Y hay otro bebé, también de Talcahuano en grave estado de salud

