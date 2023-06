Diputados de la Comisión de Salud presentarán oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales por el colapso de camas pediátricas

La presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri, junto al diputado Hernán Palma, se han referido a la crítica situación de la menor fallecida y la angustia que ha generado la falta de camas críticas en el sistema de salud.

En una declaración conjunta, Gazmuri destacó la preocupación por miles de familias que tienen a sus hijos afectados por enfermedades respiratorias y viven con la incertidumbre de sí el sistema de salud podrá recibirlos. “Quiero poner en primer lugar la atención en ese punto”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud.

En respuesta a esta situación, la parlamentaria anunció que se ha oficiado a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para trabajar rápidamente en la integración del sistema público y privado, así como en la reconversión de camas de adultos a camas pediátricas.

Por su parte, el diputado independiente Hernán Palma destacó el creciente aumento de las patologías de invierno y destacó la existencia de una “burbuja inmunológica”. Explicó que durante la pandemia, las familias y, especialmente, los niños, niñas y adolescentes, estuvieron en un prolongado encierro, lo que impidió que desarrollaran la inmunidad natural necesaria para enfrentar bacterias y virus.

Palma puntualiza específicamente el virus respiratorio sincicial, que nuevamente está causando estragos, y su asociación con el micoplasma. Esto ha provocado episodios asmáticos, bronquitis obstructiva severa y cuadros de neumopatía intersticial, agravando las condiciones de los menores y exponiéndolos a riesgo vital.

Declaraciones de la ministra Aguilera

En relación a las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la diputada de Acción Humanista expresó su desacuerdo y sospecha que no refleja adecuadamente la preocupación existente. “Lamento esas declaraciones, no me parecen adecuadas”, afirmó la parlamentaria, agregando que lo primordial en este momento es la empatía hacia las familias afectadas.