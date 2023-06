La Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile (Agbotch) pidieron al Gobierno modificar la Ley de Alcoholes, la cual obliga a solicitar carnet de identidad a los clientes a la hora de comprar bebidas alcohólicas.

A dos años de entrar en vigencia la medida, los locatarios de las botillerías no están a gusto con la iniciativa. Esto, debido a que denuncian una serie de complicaciones a la hora de pedir en cada compra el documento, incluso, que han sido amenazados de muerte.

De acuerdo a lo consignado por Emol, Romina Morales, tesorera de la Agbotch y dueña de dos locales reveló que el hostigamiento que sufren es porque “hay gente que se molesta debido a que hay algunos clientes que son habituales, que viven cerca del local y van seguido a comprar por lo que se les exige la cédula de identidad unas cuatro o cinco veces“.

“Sentimos miedo”

Por otra parte, de acuerdo al presidente del gremio, Marcial Pérez los locatarios de botillerías sienten “miedo“. “El chileno y el extranjero son agresivos. Los botilleros sentimos miedo. Nosotros hacemos el esfuerzo de exigir la cédula pero al final el que se lleva la multa es la botillería, en medio de que recibimos, incluso, amenazas de muerte”, señaló.

La situación se tornó grave cuando en 2022, en un local de la comuna de Renca, un cliente amenazó con un cuchillo al dueño de una botillería por exigirle la cédula de identidad. Por ello, Pérez propone modificar la Ley de Alcoholes para que, de ahora en adelante, se hagan responsables los clientes y no el locatario a la hora de realizar la venta de las bebidas.

“No hay piso político”

Finalmente, desde Agbotch informaron que se comunicaron con el parlamentario Miguel Mellado (RN), quien cumple funciones como presidente de la Comisión de Economía de la Cámara. Al respecto, el diputado sostuvo que verá la manera de incluir alguna indicación en la iniciativa.

“En este momento, una persona que no le pide la cédula de identidad, la multa va al dueño del establecimiento más que al que no cumplió la ley. Entonces, ahí hay un hilo muy fino que, hasta el momento, no hay piso político en el Parlamento para llevarlo a cabo. Nosotros vamos a ver de qué manera podemos redactar una indicación para poder meterla en alguna ley miscelánea para mejorar la redacción de este tema”, manifestó.