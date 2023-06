El Presidente Gabriel Boric se dirigió nuevamente al país en cadena nacional, tras la Cuenta Pública 2023, para recalcar ciertas medidas que necesitan sustentarse con la reforma tributaria.

El mandatario inició su discurso indicando los avances que ha habido en ciertas materias. Y en eso llegó a la deuda histórica de los profesores, en que reafirmó “la voluntad de nuestro gobierno de hacerse cargo”.

Sin embargo, dio cuenta de que “para eso requerimos de los recursos de una reforma tributaria”. Y añadió que “nuestro país hoy por hoy no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de manera responsable de estos compromisos“.

“Por lo cual he insistido ante el Congreso Nacional a que retomemos la discusión sobre la reforma tributaria que, junto con permitirnos avanzar en estas materias, inyectará recursos frescos que harán posible la puesta en marcha de importantes medidas“, complementó el mandatario.

“No hay espacio para el relajo”

Asimismo, el Presidente Gabriel Boric realizó una reflexión: “Sé que no he hecho referencia a todas las problemáticas que estamos abordando y comprendo que queda mucho por hacer. Por eso en mi gobierno no hay espacio para el relajo“.

“Haré todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr nuestras y sus metas, porque sus prioridades son las nuestras“, concluyó.