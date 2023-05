Mesa de la Cámara presentará denuncia en fiscalía contra “Pastor” Soto por agresión a diputadas

Este miércoles, la diputada Marisela Santibáñez fue objeto de ataques verbales por parte de Javier Soto, quien se autodenomina “Pastor Soto”, a las afueras del Congreso Nacional. Los hechos ocurrieron frente a la mirada de testigos y provocaron gran preocupación entre los parlamentarios.

Tras el incidente, durante una sesión en la Sala, la diputada Santibáñez emplazó a los presidentes de la Cámara de Diputados a tomar medidas para su protección. Visiblemente afectado, expresó: “Si ustedes no me protegen, me voy a tener que proteger sola”. La parlamentaria oficialista agradeció el apoyo recibido por parte de sus colegas en el Congreso.

La diputada Marisela Santibáñez llora y es consolada por sus colegas en la Sala de la Cámara tras tras ataque del Pastor Soto en la entrada del Congreso Nacional. 📸©AgenciaUno pic.twitter.com/U6iDaWJ2F5 — AgenciaUno (@agenciaunochile) May 31, 2023

Además, la diputada Daniela Serrano denunció que tanto ella como otras legisladoras fueron víctimas de ataques físicos por parte del líder religioso. Serrano destacó que estos actos de violencia no se limitan a lo verbal, sino que se intensifican en agresiones físicas. La diputada afirmó que terminarán todos los antecedentes correspondientes ante la Justicia y que la Cámara también se querellará en el caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, anunció que la mesa de la Corporación comenzará una nueva denuncia contra Soto. Explicó que ya habían presentado una denuncia previa el 20 de marzo para que la Fiscalía iniciara una investigación en su contra. Ahora, realizarán una nueva denuncia por las recientes agresiones cometidas por el líder religioso contra las diputadas.

Mirosevic resaltará que acompañarán legalmente a las diputadas afectadas y esperan que se emita una orden de alejamiento del edificio para evitar nuevas provocaciones y agresiones, tanto psicológicas como físicas. El diputado liberal afirmó que considerando a Soto como un peligro para la integridad física y mental de las víctimas y que no debería acercarse al edificio del Congreso.

Respecto a la incapacidad de la mesa directiva para evitar la presencia de Soto fuera del edificio, Mirosevic explicó que están a la espera del informe del equipo de seguridad y que evaluarán las medidas adicionales que se tomarán en base a esa información.